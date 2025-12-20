Deseaba ser un asesino serial: Hombre en México mató a una mujer tras llevarla a su casa con engaños

Un joven fue detenido en Ecatepec, Estado de México, luego de que presuntamente asesinó a una vendedora de productos de belleza tras engañarla para que ingresara a su domicilio, en un caso que generó alarma entre vecinos y autoridades por la confesión del sospechoso, quien afirmó que su intención era convertirse en un “asesino serial”.

Autoridades respondieron a un reporte de emergencia por gritos provenientes de una vivienda. La rápida intervención permitió la detención del presunto agresor antes de que escapara, aunque la víctima ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con información publicada por el diario El Universal, la alerta se generó tras una llamada al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), lo que movilizó a elementos de la policía estatal hasta un inmueble. Al llegar, los uniformados observaron a un sujeto salir apresuradamente del domicilio con manchas de sangre, por lo que ingresaron de inmediato.

En el interior, en un cuarto de la azotea, fue localizada una mujer inconsciente con múltiples heridas, aparentemente causadas por un arma blanca. Minutos después arribaron elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec, quienes establecieron un perímetro de seguridad para preservar la escena, mientras personal de Protección Civil y Bomberos confirmó el fallecimiento de la víctima a causa de las lesiones.

Tras una llamada al 9️⃣1️⃣1️⃣, personal de la #SSEdoméx detuvo a un posible responsable de #Feminicidio en la colonia Ampliación San José Xalostoc, #Ecatepec 📍. pic.twitter.com/7lXGeinKbd — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) December 18, 2025

Las primeras indagatorias señalan que la mujer acudió al domicilio para entregar mercancía relacionada con la venta de cosméticos. El presunto agresor, identificado como Jonathan “N”, habría utilizado engaños para hacerla entrar, al decirle que sería registrada en un programa social y que necesitaba llenar algunos documentos.

Una vez dentro, el joven la atacó en repetidas ocasiones con un cuchillo. Los gritos alertaron al hermano del agresor, quien al percatarse de lo ocurrido dio aviso a la policía, lo que permitió la llegada de los elementos de seguridad en cuestión de minutos.

Durante su detención, el sospechoso declaró a los uniformados que “era su deseo ser un asesino serial”, versión que quedó asentada en los reportes iniciales y que será integrada a la investigación ministerial.

El caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio, delito que en el Estado de México contempla penas de hasta 70 años de prisión o incluso prisión vitalicia, dependiendo de las circunstancias acreditadas.

Sigue leyendo:

– Hallan sin vida a una mujer que días antes presentó una denuncia contra su expareja en Tijuana.

– Video muestra a misterioso hombre con túnica negra que degolló a una joven en la Ciudad de México.