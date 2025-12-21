Luis Ángel Firpo es campeón del Apertura 2025 tras vencer a Alianza FC en penales

El Luis Ángel Firpo, dirigido por el costarricense Marvin Solano, logró este sábado su undécimo título en el fútbol de la Primera División de El Salvador tras vencer por 5-4 en la tanda de penales al Alianza en la final del torneo Apertura 2025, luego del empate 0-0 en 120 minutos de juego.

Con este resultado, los Toros del Firpo vuelven a la cima del fútbol salvadoreño y protagonizan una de las finales más cerradas y emocionantes de los últimos años, consolidándose como uno de los clubes históricos del país.

🔴⚪🔵🔥🔥🔥

¡¡¡CAMPEONEEEES, CAMPEONEEEES, CAMPEONEEEES!!!

LA ONCE ES NUESTRAAAAAAA

GRÍTALO USULUTÁN

EL TORO DE LAS PAMPAAAAS ES CAMPEÓNNNN 🔴⚪🔵🏆 pic.twitter.com/10460zHzse — Club Deportivo Luis Ángel Firpo (@cdlafirpo_sv) December 21, 2025

Firpo vuelve a la gloria 12 años después

Con esto los Toros del Firpo, de la calurosa ciudad de Usulután (oriente), ganan un título 12 años después de su último logro, en 2013, y le arrebatan el bicampeonato a los Albos del Alianza, conjunto de la capital y dirigido por el argentino Ernesto Corti.

El campeonato representa un punto de inflexión para Firpo, que apostó por un proyecto liderado desde el banquillo por Marvin Solano y que rindió frutos en el momento decisivo del torneo Apertura 2025.

Un inicio táctico y sin sorpresas

En los primeros 15 minutos del partido no se generaron sorpresas, se mantuvieron con juego de toque de la pelota hasta que Firpo, cumplidos los 20 minutos, comenzó a presionar al rival y tuvo dos importantes llegadas a meta contraria.

El planteamiento inicial mostró a dos equipos cautelosos, conscientes de lo que estaba en juego en la gran final del fútbol salvadoreño.

Golpe clave: la lesión del arquero de Alianza

Los de Corti sufrieron al minuto 32 la baja de su portero titular, Mario González, pieza clave para el equipo capitalino, quien se lesionó la muñeca de la mano derecha luego de una mala salida.

La ausencia de González modificó el desarrollo del encuentro y obligó a Alianza a ajustar líneas y asumir mayores riesgos en ataque.

Alianza domina la posesión, Firpo resiste

La lesión de González obligó al equipo a presionar y a levantar su ataque, y así fue que tomaron el control del partido, en el que tuvieron una posesión del balón del más de 50 % en la primera mitad.

Pese al dominio territorial de los Albos, Firpo logró mantener el orden defensivo y cerrar espacios en su propio campo.

Segundo tiempo intenso y sin goles

En el complemento, Firpo retomó su ataque ante un Alianza nervioso sobre la cancha, pero en la medida que avanzó el tiempo el encuentro tomó nivel y las equipos desarrollaron un interesante juego de ida y vuelta.

Las oportunidades aparecieron en ambos arcos, pero la falta de contundencia mantuvo el marcador intacto.

El título se definió desde los once pasos

La intensidad del partido disminuyó en la medida que pasó el tiempo y el marcador continúo 0-0 al cierre de la segunda parte, lo que forzó el alargue, en el que el marcador continúo 0-0 y dio paso a las definición en la tanda de penales.

Desde el punto penal, Firpo fue más efectivo y selló una victoria histórica por 5-4, desatando la celebración en Usulután y escribiendo un nuevo capítulo dorado en la historia del club.

QUIÉN PUDIERA…❤️‍🔥 pic.twitter.com/OVpe4V32TI — Club Deportivo Luis Ángel Firpo (@cdlafirpo_sv) December 21, 2025

