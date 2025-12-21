Mikie Sherrill, critica a Mamdani por atribuirse el mérito de “ser anfitrión” de la Copa del Mundo

A meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, la política juega su propio partido. La gobernadora electa de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, lanzó una crítica directa contra el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, luego de que este celebrara públicamente que su ciudad sería anfitriona de varios encuentros del torneo, una afirmación que —según Sherrill— no corresponde con la realidad logística del evento.

La controversia surgió después de que Mamdani dijera a CBS News que estaba “muy emocionado” porque “vamos a ser anfitriones de ocho partidos durante la Copa del Mundo el próximo verano”.

Sus palabras provocaron una respuesta inmediata: “Con el debido respeto al alcalde electo Mamdani, tal vez no sepa dónde se jugarán los partidos porque serán en Nueva Jersey”, afirmó Sherrill en entrevista con la estación 1010 WINS, subrayando que su estado asumirá la mayor carga organizativa del Mundial.

El MetLife Stadium y el protagonismo de Nueva Jersey

El Estadio MetLife, en East Rutherford, Nueva Jersey, será el recinto anfitrión en el área triestatal durante junio y julio de 2026. Ahí se disputarán partidos de la fase de grupos y encuentros decisivos, incluida la gran final del torneo, programada para el 19 de julio. El primer juego en ese estadio se celebrará el 13 de junio, con un duelo del Grupo C entre Brasil y Marruecos.

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. Crédito: Evan Vucci/ Archivo | AP

Aunque la ciudad de Nueva York no albergará partidos oficiales, sí será un punto clave para la afluencia de turistas, actividades culturales y promoción internacional, gracias a su infraestructura y diversidad.

Mamdani incluso ha prometido designar un “zar del Mundial” para vigilar que no haya aumento en los precios de boletos y servicios, una preocupación creciente entre aficionados y residentes.

Sherrill, no obstante, insistió en que el escaparate mundial recaerá principalmente en el norte de Nueva Jersey y advirtió que su administración ya analiza medidas para enfrentar el impacto del torneo en movilidad y servicios.

Tarifa de congestión y la toma de protesta de Mamdani

Entre las propuestas que han generado mayor debate está la posibilidad de imponer una “tarifa de congestión inversa” a los neoyorquinos que crucen a Nueva Jersey para asistir a los partidos, un cobro similar al que enfrentan conductores del Garden State al ingresar a Manhattan al sur de la calle 60 en horas pico.

“Es posible que quienes lleguen desde Nueva York tengan que pagar tarifas de congestión para disfrutar del juego”, dijo Sherrill, aunque reconoció que aún no está claro si tiene facultades legales para aplicarla de manera unilateral.

Desde Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul adoptó un tono conciliador y aseguró que todavía no existen decisiones definitivas sobre la gestión del tráfico. “Esperamos trabajar con Nueva Jersey para tener planes muy sólidos”, afirmó, anticipando multitudes masivas en la región.

En paralelo a esta disputa, Zohran Mamdani se prepara para asumir formalmente el cargo. El alcalde electo jurará como nuevo alcalde de Nueva York el próximo 1 de enero a las 13:00 horas, en las escaleras de la Alcaldía, en una ceremonia que será transmitida en línea y seguida por una fiesta comunitaria en el Bajo Manhattan.

Mamdani, quien se convertirá en el alcalde más joven de la ciudad desde 1892, ha descrito el evento como “una celebración del movimiento” que lo llevó al poder, mientras la Copa del Mundo 2026 comienza a marcar la agenda política y regional incluso antes del silbatazo inicial.

