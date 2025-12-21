Tesla está en jaque: 30 días sin vender en su mercado clave

En la industria del automóvil eléctrico, pocas marcas concentran tanta atención —y polémica— como Tesla. La compañía liderada por Elon Musk ha cambiado para siempre la percepción del coche eléctrico, pero también ha acumulado una larga lista de fricciones con reguladores de distintos países.

Lee también: El clásico Toyota Land Cruiser 76 se vuelve un 4×4 de lujo

Esta vez, el problema no llega desde China ni desde Europa, sino desde su mercado más fiel fuera del gigante asiático: el estado de California.

Puedes leer: Jaguar revela más secretos del radical y completo Type 00

Las autoridades californianas han puesto sobre la mesa una sanción que podría resultar especialmente dolorosa para Tesla. Si no se cumplen determinadas exigencias regulatorias, la marca no podrá vender ningún vehículo eléctrico durante un periodo de 30 días en este estado, considerado el epicentro de la movilidad eléctrica en Estados Unidos y uno de los principales pilares de ventas para la compañía.

El origen del conflicto: Autopilot y expectativas erróneas

El núcleo del problema no está en los vehículos ni en su tecnología eléctrica, sino en el modo en que Tesla ha presentado durante años sus sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Bajo denominaciones como Autopilot y Full Self Driving, la empresa ha comercializado paquetes de software que, según los reguladores, pueden inducir a error a los conductores.

Las autoridades sostienen que estos sistemas no constituyen, bajo ningún concepto, una conducción autónoma completa. A pesar de ello, el lenguaje utilizado por la marca habría generado falsas expectativas entre algunos usuarios, que interpretan estas ayudas como una sustitución real del conductor humano.

El resultado ha sido la proliferación de comportamientos negligentes al volante, ampliamente documentados en redes sociales y en informes oficiales.

Elon Musk / AP. Crédito: Matt Rourke | AP

No es raro encontrar vídeos en los que conductores circulan sin prestar atención a la carretera, confiando ciegamente en los asistentes del vehículo mientras realizan otras actividades. Aunque la responsabilidad legal recae en el conductor, los reguladores consideran que Tesla comparte parte de la culpa por la forma en que ha promocionado estas funciones.

Advertencias previas y paciencia agotada

El enfrentamiento entre Tesla y las autoridades no es nuevo. Ya en julio, la compañía recibió advertencias formales para que ajustara su comunicación y eliminara cualquier término que pudiera resultar engañoso. Sin embargo, según los organismos reguladores, los cambios introducidos no han sido suficientes ni lo bastante claros para el público general.

El organismo encargado de tomar la decisión es el Departamento de Vehículos a Motor de California, que recientemente optó por retrasar 60 días la aplicación de la sanción. Ese plazo adicional funciona como una última oportunidad para que Tesla cumpla con los requisitos exigidos. De no hacerlo, se activará automáticamente la prohibición de vender coches en el estado durante un mes completo.

Este tipo de castigo no es menor. California no solo es un mercado grande en volumen, sino también un escaparate tecnológico y normativo que suele marcar tendencia para el resto del país.

El impacto de un veto en el mercado clave de Tesla

La relevancia de California para Tesla se entiende mejor al observar las cifras. En los primeros nueve meses de 2025, se vendieron cerca de 135,500 vehículos de la marca en este estado, lo que lo convierte en su mayor mercado fuera de China. Perder la capacidad de vender durante 30 días supondría un golpe directo a los resultados trimestrales y a la percepción de estabilidad de la empresa.

El Tesla Model Y es la referencia del Tesla Model Q. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Además del impacto económico inmediato, existe un riesgo reputacional. Un veto de este tipo reforzaría la narrativa de que Tesla mantiene una relación tensa con los reguladores y que sus prácticas comerciales están constantemente bajo sospecha. Para una empresa que busca posicionarse como líder en conducción autónoma, este tipo de sanciones supone un serio obstáculo.

Un cambio de nombre que podría no ser suficiente

Desde que se inició el procedimiento legal, Tesla ha introducido un ajuste importante: el sistema Full Self Driving pasó a denominarse Full Self-Driving “Supervised”.

Con este matiz, la compañía intenta dejar claro que el conductor debe supervisar el sistema en todo momento y que no se trata de una autonomía total.

Sin embargo, las autoridades evalúan no solo el nombre, sino también la forma en que se comunica el funcionamiento del sistema, tanto en la publicidad como en la interfaz del vehículo. El debate sigue abierto y no está claro si este cambio será suficiente para evitar la sanción definitiva.

Seguir leyendo:

Ford reinventa la F-150 Lightning para ir mucho más lejos

Precio increíble: Nissan Altima 2026 apuesta todo al valor

El Tesla Cybertruck supera un examen crucial de seguridad