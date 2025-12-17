El Tesla Cybertruck supera un examen crucial de seguridad

Desde su presentación, el Tesla Cybertruck ha sido uno de los modelos más discutidos de la industria automotriz. Su diseño angular, la carrocería de acero inoxidable y su planteamiento radical generaron opiniones divididas desde el primer momento.

Lee también: El proyecto de ebikes Porsche queda oficialmente cancelado

Sin embargo, más allá de la estética o la controversia, el modelo acaba de sumar un respaldo que apunta directamente a uno de los aspectos más sensibles para cualquier vehículo: la seguridad.

Puedes leer: Volkswagen prueba su propio rival del Cybercab de Tesla

El Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras, conocido como IIHS, otorgó al Cybertruck la distinción Top Safety Pick+, su calificación más alta. Este reconocimiento no se concede a la ligera y está reservado para vehículos que superan pruebas cada vez más estrictas, actualizadas año tras año para reflejar escenarios de choque más realistas y severos.

Un reconocimiento ligado a mejoras estructurales

El premio no se aplica a todas las unidades por igual. Según confirmó Tesla, la calificación corresponde a los Cybertruck fabricados después de abril de 2025, fecha a partir de la cual el modelo recibió ajustes clave en su estructura. Estos cambios incluyeron un rediseño del piso y del área destinada a los pies de los pasajeros traseros, zonas críticas para mejorar la absorción de energía en caso de impacto.

Este detalle es relevante porque el IIHS también modificó sus protocolos de evaluación recientemente, endureciendo los criterios en pruebas frontales y laterales. Siendo así las cosas, el Cybertruck no solo fue evaluado bajo reglas más exigentes, sino que además logró resultados positivos en áreas donde muchos esperaban un desempeño comprometido debido a su construcción poco convencional.

Más del Tesla Cybertruck. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Resultados en impactos frontales y laterales

En las pruebas de impacto frontal, el IIHS analiza el riesgo de aplastamiento o atrapamiento tanto para los ocupantes delanteros como traseros. El Cybertruck obtuvo una calificación “Aceptable” en la protección del pecho para los cuatro ocupantes, un resultado que le permitió avanzar hacia el reconocimiento final.

El desempeño fue aún más sólido en el impacto lateral. Esta prueba fue actualizada en 2024 para simular la colisión con un vehículo de mayores dimensiones y con un punto de impacto más alto, lo que incrementa de forma significativa la severidad del ensayo. Gracias a ello, la pickup eléctrica de Tesla consiguió la calificación “Bueno”, uno de los factores determinantes para acceder al sello Top Safety Pick+.

Iluminación y sistemas de protección adicionales

La evaluación del IIHS no se limita únicamente a los choques. También considera elementos como la visibilidad y la protección de ocupantes vulnerables. En ese apartado, el Cybertruck obtuvo una valoración “Bueno” en la eficacia de sus faros LED, un aspecto fundamental para la conducción nocturna y la prevención de accidentes.

Además, el modelo mostró un buen desempeño en las pruebas de colisión frontal con peatones y en el sistema de anclaje de asientos infantiles en la segunda fila. Estos resultados refuerzan la idea de que, más allá de su imagen robusta, el vehículo fue diseñado con múltiples capas de seguridad activa y pasiva.

Expectativas frente a la realidad

Uno de los puntos más debatidos alrededor del Cybertruck ha sido su capacidad para gestionar la energía en un impacto. Muchos críticos asumían que sus paneles rígidos y la ausencia de formas tradicionales de deformación podrían jugar en su contra.

Interior del Tesla Cybertruck. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

No obstante, los resultados demuestran que Tesla logró equilibrar la resistencia del acero inoxidable con soluciones estructurales internas capaces de disipar fuerzas de manera efectiva.

Este desempeño confirma que la seguridad moderna no depende únicamente de la apariencia externa, sino de una combinación de diseño estructural, materiales, software y sistemas de asistencia que trabajan de forma conjunta.

Seguridad como argumento clave

El aval del IIHS coloca al Tesla Cybertruck en una posición sólida dentro del mercado estadounidense, especialmente en un segmento donde la seguridad es un factor decisivo para muchos compradores.

Aunque Tesla no ha anunciado cambios en el precio a raíz de este reconocimiento, el Cybertruck mantiene valores que varían según versión y equipamiento, con cifras que superan ampliamente los $60,000 dólares en sus configuraciones más completas.

Más allá del costo, este reconocimiento refuerza la narrativa de que el Cybertruck no es solo una apuesta estética o tecnológica, sino un vehículo que cumple con exigencias concretas en materia de protección.

Seguir leyendo:

Jeep festeja 85 años lanzando un Wrangler por mes

Las razones por las que Ford no traerá estas Ranger a EE.UU.

Bugatti y Rimac preparan un superdeportivo eléctrico extremo