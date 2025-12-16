Jeep festeja 85 años lanzando un Wrangler por mes

Pocas marcas pueden presumir de una herencia tan reconocible como la de Jeep. Desde sus orígenes ligados al uso militar hasta su consolidación como referente absoluto del 4×4, la firma estadounidense ha construido una identidad basada en la resistencia, la simplicidad mecánica y la capacidad para llegar donde otros no pueden. Para conmemorar sus 85 años de trayectoria, Jeep ha decidido mirar al pasado sin dejar de apostar por el presente.

La celebración toma forma a través de una serie especial denominada informalmente “Twelve 4 Twelve”, que consiste en presentar doce ediciones limitadas del Jeep Wrangler, una por mes, a lo largo de un año.

Cada versión rinde homenaje a distintos momentos clave de la historia de la marca, comenzando por su vínculo con el Willys MB y los famosos lanzamientos en paracaídas durante la Segunda Guerra Mundial, una imagen que se ha convertido en parte inseparable del ADN Jeep.

El inicio: potencia extrema con el Wrangler Moab 392

La serie arrancó con fuerza en noviembre con la presentación del Wrangler Moab 392, una edición que prioriza el rendimiento y la presencia. Basado en el Wrangler Rubicon de cuatro puertas, este modelo eleva la apuesta con un motor HEMI V8 de 6.4 litros capaz de entregar 470 caballos de fuerza, una cifra que lo sitúa entre los Wrangler más potentes jamás fabricados.

Visualmente, el Moab 392 no pasa desapercibido. Su carrocería luce un llamativo tono púrpura, acompañado por llantas de 17 pulgadas calzadas con neumáticos todoterreno de 35 pulgadas. A esto se suman relaciones de cambio más cortas y un sistema de escape doble que refuerza tanto el desempeño como el carácter sonoro del vehículo.

Jeep ofrece además equipamiento opcional pensado para el uso extremo, como el techo eléctrico Sky One-Touch o un cabrestante Warn, convirtiendo a esta versión en una auténtica herramienta para la aventura sin concesiones.

Diciembre mira al pasado con el Wrangler Whitecap

El segundo capítulo de esta celebración llega en diciembre con el Wrangler Whitecap, una edición que apuesta más por la nostalgia que por la potencia bruta. Este modelo se inspira directamente en el Jeep CJ-5 de 1960, uno de los vehículos más representativos de la posguerra y del crecimiento de la marca en el ámbito civil.

Disponible con carrocería de cuatro puertas sobre los acabados Sahara o Rubicon, el Whitecap se distingue por su techo rígido blanco, una parrilla del mismo color y adhesivos laterales que incluyen la fecha “1941”, en referencia al nacimiento de Jeep. Todo ello contrasta con una carrocería en color naranja intenso que refuerza su estética retro.

En el apartado mecánico, esta edición puede equiparse con el motor turbo de 2.0 litros con 270 caballos de fuerza o el conocido V6 de 3.6 litros que entrega 285 caballos de fuerza. Ambos se combinan con el sistema de tracción Select-Trac y detalles funcionales como la toma de aire en el capó, manteniendo intactas las capacidades off-road del Wrangler.

Paquetes especiales y precios ajustados

A diferencia de versiones completamente nuevas, estas ediciones aniversario se estructuran como paquetes especiales sobre modelos existentes. De este modo, Jeep añade elementos estéticos y de equipamiento sin alterar la esencia del Wrangler ni disparar los costos.

En el caso del Whitecap, el paquete tiene un precio aproximado de $495 dólares adicionales en el Rubicon X. En el Sahara, el sobrecoste asciende a $2,690 dólares, mientras que en el Rubicon alcanza los $3,185 dólares, dependiendo de las opciones seleccionadas. Esta estrategia permite acceder a una edición conmemorativa sin salir del rango habitual del modelo.

Un homenaje mensual a la historia Jeep

La campaña “Twelve 4 Twelve” no se limita a los vehículos en sí. Jeep ha acompañado estos lanzamientos con acciones simbólicas que evocan su pasado militar, incluyendo recreaciones de saltos en paracaídas y eventos especiales para la comunidad off-road.

Cada nuevo Wrangler mensual promete detalles únicos, lo que mantiene la expectación tanto entre coleccionistas como entre entusiastas de la marca. La idea es reforzar el vínculo emocional con Jeep, recordando que su historia no es solo comercial, sino también cultural y funcional.

