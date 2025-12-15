Bugatti y Rimac preparan un superdeportivo eléctrico extremo

El futuro de los superdeportivos ya no se define únicamente por cilindros, desplazamiento o sonido mecánico. En el caso de Bugatti, ese futuro se está escribiendo de la mano de Rimac, la empresa croata que no solo se ha consolidado como referente en tecnología eléctrica de alto rendimiento, sino que además es el accionista mayoritario de la legendaria marca francesa.

Lejos de una transición abrupta, la estrategia es clara: mantener viva la herencia de Bugatti mientras se desarrolla, con tiempo y precisión, un superdeportivo eléctrico capaz de redefinir el segmento.

Rimac quiere llevar a Bugatti mucho más allá de lo conocido, apostando por tecnologías que todavía no han llegado a la producción masiva, pero que prometen un salto radical en prestaciones, eficiencia y exclusividad.

Bugatti mantiene su ADN mientras mira al mañana

Por ahora, Bugatti continúa ofreciendo modelos con mecánicas de combustión avanzadas. El reciente Tourbillon, con su nuevo motor V16, marca una nueva etapa tras la despedida del icónico W16, apostando por mayor eficiencia sin renunciar a cifras de potencia extremas.

Esta coexistencia no es casual. Mientras la marca sigue celebrando su legado con modelos como el Mistral y ediciones ultraexclusivas desarrolladas a través de programas especiales, el equipo técnico trabaja en paralelo en lo que será el primer Bugatti completamente eléctrico. Un proyecto que no busca simplemente igualar a sus predecesores, sino superarlos en todos los aspectos posibles.

Baterías de estado sólido: el corazón del proyecto

Uno de los pilares tecnológicos del futuro Bugatti eléctrico serán las baterías de estado sólido. Rimac, a través de su división Rimac Technology, ya trabaja activamente en el desarrollo de esta tecnología junto a socios estratégicos como ProLogium y los especialistas en materiales compuestos de Mitsubishi.

El responsable de estas operaciones es Nurdin Pitarevic, director de operaciones de Rimac Technology, quien confirmó que las pruebas de estas baterías comenzarán pronto, con la vista puesta en un estreno alrededor de 2030.

Las baterías de estado sólido prometen ventajas clave frente a las actuales de iones de litio: entre un 20% y un 30% más de densidad energética, mayor seguridad, tiempos de carga significativamente más rápidos y un rendimiento más estable en condiciones extremas.

De paso, el uso de una carcasa ultrarrígida fabricada en material compuesto permitiría reducir hasta 66 libras el peso total del sistema, un factor crucial en un vehículo de estas características.

Ejes eléctricos compactos y potencia descomunal

Otro de los grandes avances que Rimac planea incorporar al superdeportivo eléctrico de Bugatti son los ejes eléctricos de alta potencia. Estos sistemas integran motor eléctrico, transmisión y electrónica de control en un solo módulo compacto, lo que permite optimizar espacio, peso y eficiencia.

Estos ejes pueden configurarse para tracción delantera, trasera o total, y cada unidad es capaz de desarrollar entre 200 y casi 500 caballos de fuerza. Uno de los ejes de nueva generación pesa apenas 302 libras y ya ha sido sometido a pruebas avanzadas.

Según Rimac, este sistema tiene el potencial de igualar la potencia de uno de los motores traseros del Rimac Nevera, que produce 612 caballos de fuerza. Un dato especialmente relevante si se tiene en cuenta que el Nevera supera los 1,000 caballos de fuerza en conjunto y ha establecido múltiples récords de aceleración y velocidad para vehículos eléctricos de producción.

La experiencia del Nevera como base tecnológica

El Rimac Nevera no es solo un escaparate tecnológico, sino una plataforma de aprendizaje. Los récords logrados por este modelo han permitido a la compañía perfeccionar sistemas de gestión térmica, distribución de potencia y control electrónico que ahora servirán como base para futuros desarrollos.

La idea es trasladar ese conocimiento a Bugatti, pero reinterpretado bajo su propia filosofía: lujo extremo, diseño artesanal y una atención obsesiva al detalle. El resultado no será un Bugatti “eléctrico al estilo Rimac”, sino un Bugatti auténtico impulsado por la tecnología eléctrica más avanzada del momento.

Una alianza con potencial histórico

La combinación de baterías de estado sólido, ejes eléctricos ultracompactos, materiales compuestos de última generación y la herencia centenaria de Bugatti podría dar lugar a uno de los superdeportivos más exclusivos y competitivos jamás creados.

Aunque todavía habrá que esperar varios años para ver el primer prototipo funcional, la dirección está marcada. Mientras tanto, Rimac continúa comercializando el Nevera y el Nevera R, y Bugatti sigue ampliando su oferta con modelos como el Tourbillon y programas de personalización extrema que mantienen viva la leyenda.

