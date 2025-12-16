El proyecto de ebikes Porsche queda oficialmente cancelado

Expandirse más allá del automóvil no siempre garantiza el éxito, incluso para marcas con el prestigio de Porsche. Mientras la industria redefine sus prioridades y las bicicletas eléctricas se consolidan como una opción de movilidad y ocio de alto valor, la firma alemana ha optado por dar un paso atrás y cancelar uno de sus proyectos más ambiciosos fuera del mundo del motor: el desarrollo de bicicletas eléctricas de montaña con sello propio.

Lee también: Atención: autos eléctricos imperdibles que llegan en 2026

La firma de Stuttgart y el grupo holandés PON han acordado poner fin a su proyecto conjunto de ebikes, lo que supone el cierre de P2 eBike GmbH, la sociedad creada específicamente para desarrollar bicicletas eléctricas bajo la marca Porsche.

Puedes leer: Elon Musk desafía a Google en la guerra del robotaxi

La decisión implica la cancelación definitiva del programa y la salida de todo el personal vinculado a esta iniciativa, que aspiraba a situar a Porsche en el segmento más alto del mercado ciclista eléctrico con un producto de desarrollo propio.

Este movimiento marca un claro cambio de rumbo dentro de la estrategia de diversificación de Porsche, especialmente en un momento en el que las bicicletas eléctricas, y en particular las eMTB, siguen ganando protagonismo a nivel global.

Un proyecto pensado para competir en la élite

P2 eBike GmbH nació como una alianza estratégica entre Porsche y PON, uno de los mayores grupos del sector de la bicicleta a nivel mundial. PON es propietario de marcas de gran prestigio como Santa Cruz, Cannondale, GT, Focus o Cervélo, lo que le aportaba al proyecto una sólida base industrial, comercial y de conocimiento del mercado.

Aunque nunca se detalló públicamente el alcance exacto del desarrollo, Porsche anunció en 2022 su intención de crear un sistema de propulsión propio para bicicletas eléctricas. La idea era trasladar al mundo de las dos ruedas parte del know-how tecnológico de la marca, apoyándose en la experiencia de PON a través de su filial inversora Ponooc Investment B.V.

Desde fuera, el movimiento se interpretó como una evolución natural dentro de la apuesta de Porsche por la micromovilidad eléctrica, con el foco puesto en productos prémium, alto rendimiento y fuerte componente tecnológico.

Un encaje lógico dentro de la micromovilidad que no prosperó

El proyecto de eMTB Porsche no surgía de la nada. En los años previos, la marca había reforzado notablemente su presencia en el sector ciclista. En 2022 adquirió Fazua, empresa especializada en motores eléctricos ligeros para bicicletas, y en 2023 se hizo con Greyp, una marca centrada en ebikes conectadas, con un enfoque claramente tecnológico y digital.

Porsche eBike Sport. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

Estas operaciones apuntaban a una estrategia de largo plazo en la que Porsche buscaba posicionarse como un actor relevante en la movilidad eléctrica ligera. La creación de una bicicleta eléctrica de montaña bajo su propio nombre parecía el siguiente paso lógico: un producto aspiracional, alineado con su imagen de marca y con capacidad para competir en el segmento más exclusivo del mercado.

Sin embargo, ese escenario no llegará a materializarse. El proyecto específico de eMTB Porsche ha sido cancelado antes de llegar al mercado, sin que se hayan mostrado prototipos ni anunciado fechas de lanzamiento.

Confirmación oficial y muchas incógnitas

Tanto Porsche como PON han confirmado de manera oficial que no continuarán con el desarrollo de bicicletas eléctricas Porsche dentro de P2 eBike GmbH. En sus comunicaciones, ambas compañías han señalado que revisan periódicamente sus proyectos conjuntos en función de sus prioridades estratégicas, y que la decisión responde a ese análisis interno.

Más allá de esa explicación general, no se han ofrecido detalles concretos. No se ha informado sobre el grado de madurez técnica del proyecto, las inversiones realizadas, los plazos que se manejaban ni los motivos específicos que han llevado a frenar la iniciativa en este punto.

Tampoco está claro qué ocurrirá con el trabajo ya realizado. No se ha confirmado si parte del desarrollo tecnológico podría reutilizarse en otras marcas del grupo PON, integrarse en futuros proyectos de micromovilidad o reaparecer bajo una estructura distinta.

Porsche se retira, pero no abandona el sector

Lo que sí parece evidente es que Porsche abandona, al menos por ahora, la idea de lanzar bicicletas eléctricas de montaña bajo su propia marca. El cierre de P2 eBike GmbH deja este capítulo oficialmente cerrado y sin señales de un relanzamiento a corto plazo.

Eso no significa, sin embargo, una salida total del sector ciclista. Porsche mantiene su presencia en el mundo de las bicicletas eléctricas a través de Fazua y Greyp, además de otras iniciativas vinculadas a la movilidad eléctrica y conectada.

Seguir leyendo:

49 horas perdidas: el tráfico en EE.UU. se disparó en 2025

Los mejores SUV híbridos usados comprados en 2025

Por esto tu carro no arranca aunque tenga las luces