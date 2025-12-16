Volkswagen prueba su propio rival del Cybercab de Tesla

Es muy conocido que la industria automotriz pasa por uno de sus momentos de mayor transformación desde la llegada del motor eléctrico. A la electrificación se suma ahora un segundo gran frente tecnológico: la conducción autónoma. En este escenario, marcas tradicionales y nuevos actores compiten por liderar un mercado que promete redefinir la movilidad urbana.

Tesla ha marcado el camino con su concepto de Cybercab, pero no está sola. Volkswagen ha decidido mover ficha y ya prueba en condiciones reales su propia interpretación del vehículo autónomo para ciudad.

El Grupo Volkswagen ha comenzado los ensayos del Gen.Urban, un modelo de investigación concebido exclusivamente para analizar la experiencia de viajar sin conductor. No se trata de una evolución directa de un vehículo de producción ni de un prototipo destinado a las vitrinas de un salón del automóvil. Es, más bien, una plataforma experimental pensada para aprender, recopilar datos y entender cómo deben diseñarse los futuros coches autónomos del conglomerado alemán.

Por tamaño y proporciones, el Gen.Urban se ubica cerca de un compacto urbano, comparable a un Volkswagen ID.3 o incluso algo más reducido. Sin embargo, su planteamiento va mucho más allá de la estética o las dimensiones. Su razón de ser es convertirse en un laboratorio rodante capaz de responder preguntas clave sobre el comportamiento humano en un entorno completamente automatizado.

Un laboratorio sobre ruedas para entender al pasajero

A diferencia de otros proyectos centrados únicamente en el desarrollo del software de conducción autónoma, Volkswagen ha puesto el acento en el usuario. La premisa es clara: no basta con que el coche se conduzca solo, también debe generar confianza y comodidad en quienes viajan dentro.

El Dr. Nikolai Ardey, director de Innovación del Grupo Volkswagen, ha explicado el enfoque del proyecto con claridad: “La tecnología para la conducción autónoma está avanzando rápidamente. Con nuestro vehículo de investigación Gen.Urban, queremos comprender exactamente cómo experimentan los pasajeros la conducción autónoma”.

Para lograrlo, el Grupo Volkswagen Innovation ha conformado un equipo interdisciplinario en el que conviven diseñadores, ingenieros de software, especialistas en factores humanos y expertos en materiales. Esta combinación permite analizar no solo cómo responde el vehículo ante el tráfico, sino también cómo reaccionan las personas frente a la ausencia total de un conductor tradicional.

Viajar sin volante: una experiencia que aún genera dudas

Subirse a un coche, sentarse en el asiento del conductor y no encontrar ni volante ni pedales sigue siendo, para la mayoría, una experiencia desconcertante. Precisamente por eso, el Gen.Urban está diseñado para estudiar cada detalle del comportamiento del pasajero: desde su nivel de relajación hasta el uso que hace del tiempo durante el trayecto.

El objetivo es responder preguntas concretas: ¿Se sienten cómodos los usuarios? ¿En qué actividades se concentran mientras el coche circula solo? ¿Qué tipo de entretenimiento valoran más? ¿Cómo influyen la iluminación, el sonido o la climatización en la percepción de seguridad?

Ardey lo resume así: “Porque la clave para una experiencia positiva del cliente es generar confianza, a través de una interacción significativa, un ambiente relajado y sistemas de asistencia inteligentes que respondan con precisión a las necesidades de los pasajeros. En última instancia, la tecnología debe adaptarse a las personas, y no al revés. A largo plazo, todo el Grupo se beneficiará de estos conocimientos”.

Autonomía total, pero con supervisión humana

El Gen.Urban ha sido concebido como un vehículo con el máximo nivel de autonomía posible. No cuenta con volante ni pedales, lo que refuerza la idea de un coche que asume por completo la tarea de conducir. Aun así, por motivos de seguridad y normativa, durante las pruebas siempre hay un conductor de seguridad cualificado.

El Volkswagen Gen.Urban. Crédito: LinkedIn de Volkswagen. Crédito: Cortesía

Este profesional se sienta en el asiento del copiloto y puede intervenir en caso necesario mediante un joystick especialmente desarrollado para esta función. De este modo, Volkswagen garantiza un entorno controlado mientras recopila información valiosa sobre el desempeño del sistema autónomo y la reacción de los pasajeros.

Personalización, inteligencia artificial y entorno digital

Otro de los pilares del proyecto es la personalización. Cada usuario puede configurar sus preferencias antes del viaje, ya sea a través de una aplicación o directamente desde el propio vehículo. Elementos como la iluminación ambiental, el climatizador o la posición del asiento se ajustan de forma automática al ingresar.

Además, todo el entorno digital del Gen.Urban puede adaptarse a los gustos individuales mediante inteligencia artificial. La idea es que el vehículo reconozca hábitos, preferencias y necesidades, creando una experiencia a medida que refuerce la sensación de control, incluso cuando el usuario no está conduciendo.

Pruebas reales en la ciudad de Wolfsburg

La fase inicial de pruebas se desarrollará durante varias semanas y estará limitada exclusivamente a empleados del Grupo Volkswagen. El recorrido comienza en el aparcamiento de visitantes de la sede central y se extiende a lo largo de un circuito urbano de unos 10 km por Wolfsburg, con una duración aproximada de 20 minutos.

El trazado no es casual. Incluye rotondas, semáforos, zonas residenciales, tráfico real y distintas situaciones cotidianas, con el objetivo de someter al sistema autónomo a escenarios variados y representativos de la conducción diaria en ciudad.

