Jaguar revela más secretos del radical y completo Type 00

La transformación de Jaguar no ha sido discreta ni mucho menos conservadora. A finales de 2024, la marca británica presentó una nueva identidad visual y conceptual que dividió opiniones entre sus seguidores más fieles.

No obstante, lejos de retroceder, Jaguar decidió avanzar con determinación y centrar todos sus esfuerzos en un proyecto clave: el Type 00, el primer modelo desarrollado íntegramente bajo esta nueva filosofía.

Desde su presentación inicial como prototipo, el Type 00 dejó claro que no se trataba de una simple evolución. Su tamaño, proporciones y estética rompieron de forma frontal con los códigos clásicos de la marca. Ahora, con la revelación de nuevos datos técnicos, Jaguar confirma que el cambio no es solo visual, sino también profundamente mecánico y estratégico.

Una marca en pausa antes del gran salto

Actualmente, Jaguar atraviesa un período de transición poco habitual. En su gama solo permanece el Jaguar F-Pace, que continúa en producción mientras el resto de la oferta ha sido retirada progresivamente. Esta decisión responde a una estrategia clara: reducir el volumen, redefinir el posicionamiento y preparar el terreno para una gama totalmente eléctrica, más exclusiva y de mayores márgenes.

El Type 00 será el primer resultado tangible de este replanteamiento. Aunque su lanzamiento comercial está previsto para finales de 2027, la marca ha dejado claro que no tiene prisa. El desarrollo avanza con cautela, priorizando la validación técnica y la calidad final por encima de los plazos cortos.

Internamente, el proyecto es conocido como X900 y representa una ruptura definitiva con el pasado. No solo abandona los motores de combustión, sino también la idea de competir en segmentos de alto volumen. Jaguar apunta ahora a un cliente que busca diferenciación, diseño radical y tecnología de vanguardia.

El nuevo modelo Jaguar Type 00. Crédito: Jaguar. Crédito: Cortesía

Un sistema eléctrico de más de 1,000 caballos

Uno de los datos más llamativos confirmados por Jaguar es el sistema de propulsión del Type 00. El modelo contará con tres motores eléctricos: uno ubicado en el eje delantero y dos en el trasero. En conjunto, este esquema permitirá superar la barrera de los 1,000 caballos de fuerza, situándolo en la élite de los eléctricos de alto desempeño.

La configuración está pensada para ofrecer una marcada orientación deportiva, con predominio del eje trasero y una distribución de par cercana al 30:70. Esto promete un comportamiento dinámico enfocado en la conducción, más allá de las cifras puras de aceleración.

Para alimentar este conjunto, Jaguar utilizará una batería de 120 kWh, desarrollada específicamente para este modelo. Según la marca, esta capacidad permitirá alcanzar hasta 400 millas de autonomía, una cifra ambiciosa considerando el nivel de potencia y el tamaño del vehículo. Todo el sistema se apoya en una plataforma eléctrica completamente nueva, diseñada a medida para esta nueva generación de modelos.

Chasis, confort y pruebas extremas

El Type 00 no solo apuesta por la potencia. Jaguar ha puesto especial énfasis en el chasis y la experiencia de conducción.

El modelo contará con suspensión neumática integral, amortiguación de doble válvula y dirección en el eje trasero, con un ángulo de giro de hasta seis grados. Esta solución busca mejorar la maniobrabilidad a baja velocidad y la estabilidad a ritmos elevados, pese a su gran distancia entre ejes.

Blue Jaguar Type 00. Crédito: Jaguar. Crédito: Cortesía

Durante las pruebas, uno de los prototipos alcanzó sin dificultad las 160 mph, manteniendo un desplazamiento silencioso gracias a avanzados sistemas de cancelación activa de ruido. Según el CEO de Jaguar, Rawdon Glover, ya se han construido 150 prototipos, el diseño final está cerrado y los ensayos continúan en algunos de los entornos más exigentes del planeta.

Diseño imponente y enfoque emocional

En términos de diseño, la versión de producción será muy fiel al prototipo original. El nuevo Jaguar tendrá una presencia imponente, con cerca de cinco metros de largo y llantas estándar de 23 pulgadas. A pesar de su tamaño y del peso asociado a la batería, la marca asegura que se mantendrá por debajo de las 6,000 libras, con un reparto de peso cercano al 50:50.

Uno de los rasgos más distintivos es su silueta tipo fastback con portón trasero, que lo acerca más a un hatchback de lujo que a un sedán tradicional.

Esta elección prioriza la estética y la identidad visual sobre la practicidad pura. De hecho, la abertura del portón parece relativamente estrecha, lo que podría limitar el acceso al área de carga, dejando claro que el Type 00 está pensado para emocionar antes que para cumplir funciones utilitarias.

Fecha y precio estimado del Type 00

Jaguar mantiene el calendario sin cambios: el Type 00 llegará al mercado a finales de 2027. En cuanto al precio, la marca estima un valor de entrada cercano a $120,000 dólares, aunque advierte que esta cifra podría ajustarse según la evolución del mercado y los costos finales de producción.

Potencia extrema, diseño sin concesiones y electrificación total son los pilares de un vehículo que busca devolver a la marca británica al centro de la conversación, aunque sea desde un lugar completamente distinto al que ocupó en el pasado.

