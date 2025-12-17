Genesis G90 Wingback Concept: lujo que rompe moldes

Lejos de conformarse con celebrar aniversarios de forma simbólica, Genesis ha decidido marcar su primera década como marca independiente con propuestas que miran claramente hacia el futuro.

En apenas diez años, la firma premium surgida del paraguas de Hyundai ha pasado de ser una promesa a consolidarse como un actor relevante en el lujo global, y los conceptos recientes lo confirman.

Entre lanzamientos, adelantos y nuevas divisiones, Genesis ha mostrado que no pretende seguir caminos previsibles. La introducción de la familia Magma, enfocada en el alto rendimiento, es solo una parte de una estrategia más ambiciosa. En ese escenario aparece el Genesis G90 Wingback Concept, una reinterpretación profunda de su buque insignia que desafía las categorías tradicionales y propone una alternativa refinada al clásico sedán de representación.

Una nueva lectura del G90

El punto de partida del Wingback Concept es el conocido Genesis G90, el modelo más lujoso del portafolio de la marca. Sin embargo, Genesis decidió explorar hasta dónde puede llegar esa plataforma sin recurrir a cambios estructurales radicales.

El resultado es un vehículo conceptual que conserva intacta la arquitectura del G90 de producción, demostrando la flexibilidad de su base técnica.

Interior del Genesis G90 Wingback Concept. Crédito: Genesis. Crédito: Cortesía

Las cifras hablan por sí solas: una distancia entre ejes de 126 pulgadas (3,2 metros) y una longitud cercana a las 200 pulgadas (5,1 metros). Estas proporciones permiten transformar el sedán en una suerte de sportback o wagon de alto lujo, con un enfoque claramente orientado al confort de largos recorridos y a la funcionalidad familiar, sin sacrificar presencia ni estatus.

Diseño exterior: elegancia con músculo contenido

A nivel visual, el Genesis G90 Wingback Concept intensifica los rasgos más reconocibles del diseño de la marca. La parrilla Crest mantiene su protagonismo, mientras que los faros de doble línea y la característica línea parabólica se reinterpretan para ofrecer una imagen más sólida y atlética, pero siempre contenida.

La fascia frontal introduce un parachoques más esculpido, grandes tomas de aire inferiores y detalles específicos del programa Magma, incluida su insignia. Los pasos de rueda ensanchados alojan llantas personalizadas de 22 pulgadas con neumáticos de perfil bajo, reforzando la sensación de potencia sin caer en excesos visuales.

De perfil, la transformación se vuelve evidente. La línea del techo se prolonga con suavidad hasta desembocar en una zaga completamente distinta a la del sedán. El maletero tradicional desaparece y da paso a un portón trasero inclinado, acompañado por dos alerones y un difusor posterior de alto rendimiento que aporta un toque claramente deportivo.

Interior: lujo con carácter Magma

El habitáculo del Wingback Concept no se limita a replicar el refinamiento del G90 convencional. Aquí, Genesis introduce una atmósfera más emocional, alineada con la filosofía Magma. Los asientos deportivos están tapizados en Chamude, un material similar al ante, con costuras en verde Magma y el logotipo bordado, creando un contraste elegante y moderno.

El Genesis G90 Wingback Concept. Crédito: Genesis. Crédito: Cortesía

El volante, el tablero y la consola central replican esta estética sobria pero expresiva. Todo está pensado para transmitir una sensación de lujo silencioso, donde cada detalle refuerza la idea de rendimiento contenido. No hay estridencias, pero sí una clara intención de diferenciar este concepto de cualquier sedán ejecutivo tradicional.

El Genesis G90 Wingback Concept no es un simple prototipo destinado a exhibiciones. Funciona como una declaración de intenciones sobre el rumbo que la marca quiere tomar en los próximos años. Genesis ha dejado claro que el programa Magma no se limitará a uno o dos modelos específicos, sino que se expandirá a múltiples tipologías.

Desde deportivos y cupés hasta descapotables y formatos aún no revelados, todos compartirán una misma filosofía. Su idea define a la perfección lo que representa el Wingback Concept: potencia, lujo y sofisticación, integrados de forma armoniosa.

Genesis no ha confirmado planes de producción ni precios —que en un modelo de este calibre probablemente superarían con holgura los $100,000 dólares—.

