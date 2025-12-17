Nismo acelera: Nissan prepara 10 modelos deportivos

Nissan ha atravesado una etapa de redefinición profunda, marcada por ajustes financieros, decisiones estratégicas y una revisión completa de su portafolio global.

En ese proceso, la electrificación y la eficiencia han ocupado el centro del discurso, pero la marca japonesa ahora deja claro que su relanzamiento no estará completo sin recuperar uno de sus pilares históricos: el alto rendimiento como elemento clave de identidad.

Dentro de su hoja de ruta estratégica, denominada Re:Nissan, la compañía confirmó que el alto rendimiento volverá a ocupar un lugar central. El objetivo es recuperar ese “latido del corazón” que durante décadas definió a Nissan en los circuitos y en la calle, apoyándose en su división deportiva más emblemática: Nismo.

Automovilismo como laboratorio tecnológico

El regreso de la ofensiva Nismo no es una acción aislada, sino parte de una visión integral. Bajo el lema “De la carretera a la pista, de la pista a la carretera”, Nissan reafirma su compromiso con el automovilismo como motor de innovación. La marca continuará compitiendo en campeonatos de primer nivel como Super GT, Fórmula E y Super Taikyu, y ya evalúa su entrada a nuevas disciplinas.

La filosofía es clara: todo lo aprendido en condiciones extremas debe trasladarse a los vehículos de producción. Chasis más rígidos, mejoras aerodinámicas, software de gestión avanzada, electrificación de alto desempeño y un control más preciso de la entrega de potencia son tecnologías que nacen en la pista y luego se adaptan al uso diario.

A partir del año fiscal 2026, Nissan comenzará a presentar prototipos de competición desarrollados por Nismo. Estos modelos actuarán como verdaderos bancos de pruebas para acelerar el desarrollo de hardware y software, y también servirán para sentar las bases de futuros deportivos de calle.

Nismo duplicará su gama global

Uno de los anuncios más relevantes es la expansión directa de la familia Nismo. En los próximos años, la gama mundial pasará de cinco a diez modelos, una duplicación que refleja la ambición de la marca. El objetivo comercial también es claro: incrementar las ventas anuales de vehículos Nismo de 100,000 a 150,000 unidades para 2028, con un fuerte impulso fuera del mercado japonés.

2024 Nissan Z Nismo. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Actualmente, el catálogo incluye propuestas como el Nissan Z Nismo, el Nissan Patrol Nismo (conocido como Armada Nismo en algunos mercados), el Nissan Ariya Nismo, el X-Trail (Rogue) Nismo y el Note Aura Nismo exclusivo de Japón.

Pero lo más atractivo está en lo que aún no se ha revelado oficialmente. Entre los posibles candidatos para sumarse a la gama se mencionan modelos como el Sentra, que podría recibir una transformación profunda, así como el regreso de nombres históricos que hoy generan gran expectativa entre los entusiastas.

¿El regreso del GT-R está más cerca?

Aunque Nissan no ha confirmado fechas ni detalles concretos, el futuro del Nissan GT-R vuelve a estar sobre la mesa. El desarrollo de una nueva generación había quedado en pausa mientras la marca priorizaba otras áreas, pero la reactivación de Nismo y los nuevos prototipos de competición podrían allanar el camino para su regreso.

La clave estará en cómo Nissan combine electrificación y alto rendimiento, manteniendo el carácter que convirtió al GT-R en una leyenda global. Todo apunta a que la próxima evolución del modelo será tan tecnológica como emocional, fiel al espíritu que siempre lo ha definido.

El valor del legado: restauración y restomod

La estrategia deportiva de Nissan no se limita al futuro. A través de su programa NMC (Nissan Motorsports & Customizing), la marca también apuesta por capitalizar su herencia histórica. El mercado global de restauración de automóviles, valorado actualmente en unos 500,000 millones de yenes —equivalentes a unos $3,200 millones dólares—, podría duplicarse para 2032.

En este contexto, Nissan ampliará sus programas de restauración, restomod y venta de repuestos originales, con un enfoque inicial en los legendarios Skyline GT-R R32, R33 y R34. Esta iniciativa no solo preserva modelos icónicos, sino que refuerza el vínculo emocional con los fanáticos más fieles de la marca.

Una nueva etapa para Nissan

Con esta ofensiva, Nissan muestra que su proceso de recuperación no se basa únicamente en números y eficiencia. El regreso del alto rendimiento, la expansión de Nismo y la valorización de su historia forman parte de una estrategia más amplia: volver a enamorar a los entusiastas.

Si la marca logra equilibrar electrificación, tecnología y pasión, el renacer del ADN deportivo de Nissan no será solo un mensaje de marketing, sino el inicio de una nueva era donde el desempeño vuelve a ser protagonista.

