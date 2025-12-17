Ford Escape 2026: por qué no se venderá en seis estados

El calendario de lanzamientos de Ford para 2026 trae una ausencia que no pasa desapercibida. El Ford Escape, uno de los SUV compactos más reconocidos de la marca, no podrá comercializarse en varios estados tradicionalmente fuertes para este tipo de vehículos. No se trata de un problema de demanda ni de una falla técnica puntual, sino de un choque directo con regulaciones ambientales estatales que van un paso más allá de lo exigido a nivel federal.

Esta situación marca un punto de inflexión para el Escape, que durante años ha sido una opción equilibrada entre precio, eficiencia y practicidad.

Para muchos compradores, especialmente en la costa oeste y el noreste del país, el modelo simplemente desaparecerá de los concesionarios en su año modelo 2026.

Los seis estados donde no se venderá

El Ford Escape 2026 no estará disponible en California, Nueva York, Massachusetts, Vermont, Oregon y Washington. Estos territorios forman parte de los llamados estados “Section 177”, que adoptan las normativas de emisiones definidas por la California Air Resources Board (CARB), en lugar de limitarse a los estándares federales.

Para el año modelo 2026, estos estados comenzarán a aplicar con mayor rigor el programa Advanced Clean Cars II (ACC II), una normativa que endurece los límites de emisiones del escape y eleva los requisitos para los vehículos electrificados. En la práctica, esto significa que muchos modelos con motores de combustión, incluso híbridos, quedan automáticamente fuera si no cumplen con umbrales específicos.

Qué exigen las nuevas normas ambientales

El programa ACC II, que se extenderá entre 2026 y 2035, no solo apunta a reducir emisiones contaminantes, sino también a forzar una transición acelerada hacia vehículos de cero emisiones. Entre sus puntos clave se encuentran:

Límites más bajos de emisiones del “tailpipe” (escape).

Requisitos más estrictos para híbridos enchufables, incluyendo un rango eléctrico mínimo.

Metas progresivas de ventas de vehículos de cero emisiones (ZEV).

Aunque el Escape ofrece motores EcoBoost, versiones híbridas y una variante plug-in hybrid con hasta 37 millas de autonomía eléctrica, estas cifras no son suficientes para cumplir con todos los parámetros impuestos por CARB a partir de 2026. El resultado: el modelo solo cumple con el sistema federal de emisiones, no con el estándar californiano.

Interior del Ford Escape 2026. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Ford fue clara al respecto al señalar que “el Escape 2026 cumple con requisitos en todos los estados excepto estos seis que impusieron exigencias adicionales”, una frase que resume el conflicto entre normativa y viabilidad comercial.

Costos, estrategia y el futuro del modelo

Adaptar el Ford Escape 2026 exclusivamente a los estándares CARB implicaría rediseños técnicos, mayores costos de producción y una cadena de suministro más compleja. Todo esto ocurre en un momento en el que el futuro del modelo más allá de 2026 ya genera interrogantes dentro de la industria.

Desde el punto de vista estratégico, Ford prefiere concentrar recursos en vehículos totalmente eléctricos o en plataformas con mayor proyección a largo plazo. Esto explica por qué la marca no optó por una versión específica del Escape para estos seis estados, aun cuando representan cerca del 23% de la población de Estados Unidos.

Impacto directo en los compradores

Para los consumidores que viven en los estados afectados, las opciones se reducen de forma drástica. Quienes quieran un Escape deberán buscar unidades del año modelo 2025 o considerar alternativas dentro del competitivo segmento de SUV compactos.

El Escape ha sido valorado por su equilibrio general y por un precio de entrada que ronda los $31,705 dólares, lo que lo mantiene como una propuesta atractiva frente a rivales directos. Su salida de estos mercados podría inclinar la balanza hacia modelos que sí cumplen con CARB, como el Toyota RAV4, el Honda CR-V o el Hyundai Tucson, especialmente en sus variantes híbridas.

Ford Escape 2026. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Alternativas dentro y fuera de Ford

En regiones como California o Nueva York, los compradores que buscan un SUV compacto con enfoque ecológico deberán mirar con lupa las certificaciones de emisiones. Los híbridos certificados bajo normas CARB ganan protagonismo, mientras que los eléctricos puros continúan ampliando su cuota de mercado.

Dentro de la propia gama de Ford, modelos como el Mustang Mach-E aparecen como la alternativa lógica para quienes quieren seguir en la marca y cumplir con todas las regulaciones estatales. Otros SUV de Ford, como Explorer o Bronco Sport, aún mantienen disponibilidad dependiendo de la versión y configuración.

En 44 estados, el Escape seguirá siendo parte del catálogo de Ford. En los otros seis, su salida marca el cierre de un capítulo importante para uno de los SUV compactos más populares de la marca.

