Ford reinventa la F-150 Lightning para ir mucho más lejos

La estrategia de electrificación de Ford entra en una nueva fase y lo hace con uno de sus modelos más emblemáticos. Tras apenas tres años en el mercado, la F-150 Lightning tal como la conocemos se despide para dar paso a una reinterpretación completa del concepto de pickup eléctrica.

Lejos de abandonar la electricidad, la marca apuesta por una solución intermedia que busca responder a una de las mayores preocupaciones de sus clientes: la autonomía real en condiciones de trabajo exigentes.

Este cambio no surge por casualidad. El mercado de vehículos eléctricos ha mostrado señales de desaceleración, especialmente en segmentos donde el uso intensivo, el remolque y las largas distancias son parte del día a día. Ford escuchó esas inquietudes y decidió replantear la base técnica de su pickup eléctrica más conocida, apostando por una fórmula que combine lo mejor de dos mundos.

El fin de una etapa y el inicio de otra

La actual Ford F-150 Lightning cerrará su ciclo de producción este año. Su llegada marcó un hito para la marca y para el segmento, demostrando que una pickup de tamaño completo podía funcionar únicamente con baterías. Sin embargo, también dejó en evidencia sus límites, especialmente cuando se trataba de remolcar cargas pesadas o recorrer largas distancias sin acceso frecuente a cargadores rápidos.

Para 2026, Ford no lanzará una simple actualización, sino una nueva generación con un planteamiento técnico diferente.

La denominación elegida es Lightning EREV, siglas de Extended Range Electric Vehicle, que describen con claridad el objetivo del proyecto: extender de forma drástica la autonomía sin renunciar a la experiencia de manejo eléctrica.

Qué es exactamente el sistema EREV

A diferencia de un híbrido tradicional, la F-150 Lightning EREV mantiene una arquitectura de tracción completamente eléctrica. Las ruedas siguen siendo impulsadas únicamente por motores eléctricos, lo que garantiza entrega inmediata de par, aceleraciones contundentes y un funcionamiento silencioso en la mayoría de las situaciones.

La gran novedad está en la incorporación de un generador a gasolina de alta potencia. Este motor no mueve directamente las ruedas, sino que produce energía eléctrica cuando la batería se acerca a su nivel mínimo. De esta manera, el sistema permite seguir circulando y recargando la batería sobre la marcha, eliminando la ansiedad por la autonomía en trayectos largos.

Según Ford, esta solución permitirá que la Lightning EREV supere las 700 millas de autonomía total, una cifra que representa más del doble de las aproximadamente 320 millas que ofrecía el Lightning eléctrico actual en condiciones ideales. Este salto es especialmente relevante para usuarios profesionales, zonas rurales y clientes que utilizan la pickup como herramienta de trabajo.

Más autonomía para remolcar y trabajar

Uno de los puntos más criticados de la F-150 Lightning original fue la fuerte caída de autonomía al remolcar cargas pesadas. Ford asegura que esta limitación será abordada de forma directa con la nueva generación EREV. Aunque todavía no se han publicado cifras oficiales de potencia, par motor o capacidad máxima de remolque, la marca ha adelantado que el desempeño será superior y más consistente.

La lógica detrás de este enfoque es clara: al contar con un generador a gasolina, la pickup no dependerá exclusivamente de la batería cuando se exige al máximo. Esto permitirá mantener niveles de rendimiento estables durante jornadas largas de trabajo, sin penalizaciones dramáticas en la autonomía, uno de los principales frenos para muchos compradores de pickups eléctricas.

Producción local y próximos anuncios

La producción de la nueva Lightning EREV se llevará a cabo en el Centro de Vehículos Eléctricos Rouge, en Dearborn, Estados Unidos. Con esta decisión, Ford refuerza su compromiso con la fabricación local y con una electrificación adaptada a las necesidades reales de su mercado principal.

Por ahora, la marca no ha revelado imágenes oficiales ni especificaciones técnicas completas. Tampoco se han anunciado precios, pero Ford ha confirmado que en los próximos meses se darán a conocer más detalles, incluyendo el calendario de lanzamiento y las configuraciones disponibles.

