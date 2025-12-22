El eléctrico más avanzado de Volkswagen no llega a EE.UU.

En Estados Unidos, el discurso de la movilidad eléctrica avanza entre la innovación y la cautela. Sin embargo, mientras el mercado estadounidense sigue esperando grandes saltos tecnológicos por parte de los fabricantes tradicionales, Volkswagen ya tiene listo un vehículo eléctrico que marca un antes y un después en su historia reciente.

El problema es que ese modelo no está pensado para venderse en territorio norteamericano.

El protagonista de esta historia es el Volkswagen ID.Unyx 08, un SUV eléctrico de gran tamaño que, por especificaciones y planteamiento, podría competir sin complejos con los modelos más avanzados del mercado estadounidense.

Aun así, la marca decidió mantenerlo fuera de Estados Unidos, concentrando su desarrollo y comercialización en un entorno muy distinto, donde la velocidad de innovación es clave.

Un proyecto nacido de una alianza estratégica

Para entender por qué Volkswagen creó un vehículo así y por qué no lo veremos en concesionarios estadounidenses, hay que retroceder a mediados de 2023. En ese momento, la compañía alemana firmó un acuerdo estratégico con XPeng, uno de los fabricantes de autos eléctricos más avanzados del mundo.

La inversión fue de $700,000,000 dólares, a cambio de una participación del 4.99 % y, sobre todo, acceso directo a plataformas, software y procesos de desarrollo mucho más ágiles.

Este movimiento marcó un cambio profundo en la mentalidad de Volkswagen. La marca entendió que ya no bastaba con adaptar modelos globales para distintos mercados. Era necesario crear vehículos desde cero, con una identidad propia y desarrollados en tiempos récord. El ID.Unyx 08 es el primer fruto tangible de esa nueva estrategia.

Desarrollo exprés y enfoque exclusivo

Uno de los aspectos más llamativos del ID.Unyx 08 es su velocidad de gestación. Hace apenas dos años y medio, este SUV ni siquiera existía como concepto. Hoy es un vehículo listo para producción, con casi 5 metros de largo y una distancia entre ejes de 3.03 metros, dimensiones que lo colocan en el segmento de los grandes SUV eléctricos.

Volkswagen ID.Unyx 08. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Volkswagen logró completar el desarrollo en menos de dos años, un plazo impensable para un modelo destinado al mercado estadounidense, donde los ciclos suelen extenderse a cuatro años o más.

Este ritmo acelerado explica por qué la marca planea lanzar hasta 20 modelos diferentes bajo la submarca ID.Unyx en los próximos tres años, todos con tecnologías electrificadas.

Autonomía que desafía a sus rivales

En el apartado técnico, el Volkswagen ID.Unyx 08 deja claro por qué muchos lo consideran el mejor coche eléctrico que la marca ha fabricado hasta ahora.

Utiliza un único motor eléctrico de 308 caballos de fuerza, alimentado por baterías LFP desarrolladas por CATL, disponibles en dos capacidades: 82.368 kWh y 95.04 kWh.

Gracias a este conjunto, el SUV es capaz de ofrecer entre 630 y 730 km de autonomía, cifras que superan ampliamente lo que hoy ofrecen muchos modelos eléctricos disponibles en Estados Unidos. Esta autonomía, combinada con una arquitectura eléctrica de 800 V, permite además tiempos de carga teóricos extremadamente rápidos.

Tecnología que marca distancia

El ID.Unyx 08 no solo destaca por su batería. También incorpora un sistema avanzado de asistencia al conductor de nivel L2++, que incluye funciones de conducción asistida de estacionamiento a estacionamiento. Este nivel de sofisticación va más allá de lo que actualmente ofrece Volkswagen en su gama eléctrica disponible en Estados Unidos.

A esto se suma un asistente inteligente basado en inteligencia artificial y un modelo de lenguaje avanzado, capaz de interactuar de forma natural con los ocupantes.

Las actualizaciones Over-the-Air (OTA) se aplican a todo el vehículo, manteniendo el software siempre actualizado sin necesidad de pasar por el concesionario.

Más del Volkswagen ID.Unyx 08. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Carga ultrarrápida y arquitectura avanzada

Otro de los puntos fuertes del ID.Unyx 08 es su sistema de carga. Según datos teóricos proporcionados por la marca, la batería admite una potencia estimada de carga de 6C. En términos prácticos, esto significa que puede recargarse por completo en aproximadamente 10 minutos, una cifra que hoy parece ciencia ficción para la mayoría de los eléctricos vendidos en Estados Unidos.

Esta capacidad sitúa al ID.Unyx 08 en un nivel tecnológico superior, incluso frente a propuestas premium, y refuerza la idea de que Volkswagen ya domina tecnologías que aún no ha decidido exportar a otros mercados.

¿Por qué no llega a Estados Unidos?

La ausencia del ID.Unyx 08 en Estados Unidos no se debe a limitaciones técnicas, sino a una estrategia comercial muy clara. Volkswagen concibió este modelo para un mercado donde la competencia eléctrica es feroz, los consumidores exigen innovación constante y los ciclos de producto son extremadamente cortos.

Llevar un vehículo así al mercado estadounidense implicaría ajustes en normativas, costos y posicionamiento que diluirían su razón de ser. Por ahora, Volkswagen prefiere mantenerlo como un laboratorio rodante que anticipe lo que la marca podría ofrecer globalmente en el futuro.

