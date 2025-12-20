Ford refuerza la F-150 frente a robos con un escudo digital

La delincuencia automotriz ya no depende de la fuerza bruta ni de alarmas rudimentarias. Hoy, muchas bandas operan con herramientas electrónicas capaces de clonar llaves, reprogramar módulos y desaparecer un vehículo en cuestión de minutos.

Frente a ese escenario, Ford decidió pasar al contraataque con una estrategia que combina conectividad, control remoto y colaboración directa con las autoridades, empezando por su modelo más icónico: la Ford F-150.

La pickup más vendida de Estados Unidos también figura entre las más robadas, no solo por su valor comercial, sino por lo que suele transportar. Herramientas, maquinaria y equipos de trabajo que viajan en la caja o en la cabina convierten a la F-150 en un objetivo atractivo para redes criminales cada vez más organizadas. Ford tomó nota de esa realidad y desarrolló un sistema que apunta directamente a las nuevas modalidades de robo.

Un bloqueo remoto que cambia las reglas

El núcleo de esta ofensiva tecnológica es la función “Start Inhibit” (Inhibición de Arranque), integrada en los Servicios de Vehículos Robados de Ford. A diferencia de los sistemas tradicionales, esta solución no depende de sirenas ni de dispositivos físicos adicionales. Todo se gestiona desde el teléfono del propietario mediante la aplicación FordPass.

Una vez activada la inhibición, el motor simplemente no arranca, incluso si el ladrón logra ingresar al vehículo con el llavero original dentro de la cabina. Este detalle es clave, ya que ataca de frente una de las técnicas más comunes en la actualidad: la clonación de llaves o el reprogramado de computadoras a bordo a través del puerto OBD.

El sistema también vigila comportamientos sospechosos. Si detecta un acceso no autorizado, una apertura de puertas inusual o incluso si la camioneta comienza a ser remolcada, el propietario recibe una alerta inmediata en su celular. Esa rapidez permite actuar en segundos, cuando la probabilidad de recuperación es mucho mayor.

Coordinación directa con la policía

Ford entiende que la tecnología, por sí sola, no garantiza que un vehículo robado vuelva a manos de su dueño. Por eso, el nuevo sistema incluye un protocolo específico de colaboración con las fuerzas del orden, diseñado para reducir al mínimo los tiempos de reacción.

El proceso funciona de la siguiente manera: el propietario confirma el robo y presenta la denuncia policial. Luego, se comunica con el centro de llamadas de Ford, donde se verifica la denuncia con la policía. Una vez validado el caso, la marca activa el rastreo y la inmovilización remota del vehículo, guiando a las patrullas hasta el punto exacto donde la unidad se detuvo.

Christian Moran, gerente general de Ford Secure, resume la importancia de esta integración con una frase contundente: “Cuanto más rápido localicemos el vehículo, mayores son las posibilidades de recuperarlo intacto”. El objetivo interno de la compañía es reducir el tiempo de recuperación a menos de una hora, una meta ambiciosa frente a robos que antes podían resolverse en días o no resolverse nunca.

Un problema que va más allá del vehículo

La F-150 no es solo un medio de transporte. Para miles de propietarios, es una herramienta de trabajo. Esa realidad explica por qué su robo tiene un impacto económico que va mucho más allá del valor del vehículo en sí.

Thomas Burke, ex detective de la policía de Nueva York, advierte que el perfil del ladrón cambió por completo: “Ya no son joyriders (conductores por diversión). Ahora es totalmente profesional: roban, alteran los números de identificación (VIN) y revenden”. Según Burke, los delincuentes actuales utilizan dispositivos capaces de copiar señales electrónicas en segundos, lo que deja obsoletas muchas soluciones tradicionales.

Por ello, la respuesta de Ford busca cerrar una brecha crítica entre la sofisticación de los criminales y las defensas disponibles para los usuarios.

Disponibilidad y costos del servicio

Este nuevo “escudo digital” debutó en los modelos Ford F-150 2024 y se expandió a la línea Ford Super Duty F-250 en 2025. La marca ya adelantó que la tecnología llegará a más modelos de su portafolio a partir de 2026, ampliando así el alcance de su estrategia antirrobo.

Ford ofrece el servicio de forma gratuita durante el primer año tras la compra del vehículo. Finalizado ese período, el acceso a las funciones avanzadas tiene un costo de suscripción mensual de $7.99 dólares, lo que equivale a cerca de $80 dólares al año.

Para muchos propietarios, especialmente quienes dependen de su camioneta para trabajar, se trata de una inversión mínima frente a la posibilidad de perder no solo el vehículo, sino también el equipo que transporta.

