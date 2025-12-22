Esta dieta te permitirá prepararte para los excesos de Navidad, sin subir de peso

Contrario a lo que se piensa, un especialista sostiene que no es cuestión de someterse a restricciones extremas ni ayunas de casa a la Navidad, día de exceso de bebidas y comilonas. El médico y nutricionista Jesús Vázquez señala dicha “receta” no es eficaz y propone, un par de días antes, reducir al máximo los hidratos de carbono y los vegetales. Asegura que este y otros consejos evitarán que ganes kilos.

“Hay que preparar el cuerpo para que no se asuste, es como una caldera a la que dar mayor capacidad de quemar” lo que consumimos de sopetón en los días festivos, advierte en una entrevista con EFE Salud en la que también explica qué hacer después de los excesos para depurar.

Vázquez advierte que “cenar poco para comer mucho al día siguiente asusta al cuerpo”, que se defiende con la inflamación y retención de líquidos ante “los fogonazos” que producen los azúcares, las calorías de las grasas y del alcohol.

Preparación previas a las comidas festivas

El médico Jesús Vázquez aconseja reducir la ingesta de dichos grupos para facilitar la quema de grasa.

Explica que el cuerpo obtiene la energía de distintas fuentes, como los hidratos de carbono (pan, pasta, arroz, legumbres…) y los vegetales, y la ubica en los almacenes de glucógeno de las células, en especial del hígado y de los músculos.

Evitar o reducir al máximo estos dos grupos de alimentos (hidratos y vegetales) hace que los depósitos vacíen sus reservas de glucosa y las células tengan que recurrir a la grasa para sacar energía.

“Eso se llama flexibilidad metabólica, poner en marcha la maquinaria de la caldera, vaciarla para que pueda quemar los azúcares, las grasas (…) rellenando los vacíos almacenes del hígado y de los músculos y evitando convertir esas calorías en grasa abdominal”, precisa.

De allí que, dos días antes de los excesos de navidades, se sugiere consumir caldos, pescados y carnes magras para preparar el organismo.

De lo contrario, si los días previos toman más frutas, verduras o hidratos, cuando lleguen las ingestas copiosas los almacenes de glucógeno están llenos y entonces se convierte en grasa abdominal.

Frenar el aumento de peso

Importantes datos que debes conocer que la media de subida de peso en las fiestas navideñas es de 2 a 4 kilos.

“Al preparar el cuerpo llegas con inercia de quemar grasa, perdiendo algo de peso los dos últimos días antes de la celebración, y es mucho más difícil subir más de 2 kilos, como mucho uno o uno y medio”, asegura el especialista al frente de la Clínica Nutrivázquez de Zaragoza.

Agrega que una buena preparación puede ayudar a controlar el aumento de peso y la retención de líquidos.

Desintoxicación de los excesos

El nutricionista afirma a EFE que si antes de los excesos de las navidades no es conveniente hacer dietas muy bajas en calorías a base, sobre todo, de vegetales, después de varios días de comilonas, es justo lo que hay que hacer para depurar el organismo.

“La compensación siempre después de los excesos, no antes”, insiste.

Recomienda que lo ideal luego de las fiestas es una dieta depurativa y diurética a base de caldos vegetales, que desinflen, hasta un día entero si es posible, o alimentos como la piña, que ayudan a eliminar líquidos, o cenar solo unas mandarinas o un pescado a la plancha.

Incluso, después de un exceso, propone no cenar, dejar nuestro organismo en reposo; y en los días siguientes seguir con una dieta baja en calorías: espárragos, pechuga de pollo, tomate, tortilla francesa, verduras…

Así dejamos descansar al hígado, “que es como una depuradora gigante donde llegan todos los desechos metabólicos”. Es un órgano que tiene un gran trabajo en navidades y hay que dejarlo en reposo, apunta.

El hígado cuenta con un aliado, el agua, que es un vehículo que ayuda a eliminar los tóxicos y facilita la digestión.

Hábitos saludables para perder peso

Por último, nos deja dos consejos puntuales recomendables para bajar peso y que son hábitos saludables a considerar:

Importancia de masticar bien. Masticar adecuadamente ayuda en la digestión y activa la sensación de saciedad.

Ejercicio antes y después de las fiestas. Se recomienda actividad física tanto antes como después para equilibrar el ingreso y gasto calórico.

