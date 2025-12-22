Tiendas que abren el 25 de diciembre en California y en qué horarios

El 25 de diciembre, día de Navidad, es una de las fechas con más cierres comerciales en California. Sin embargo, no todas las tiendas bajan la cortina por completo.

Algunas cadenas mantienen operaciones con horarios reducidos, especialmente aquellas enfocadas en farmacia, alimentos y servicios básicos, lo que resulta clave para quienes necesitan hacer compras de último momento.

También debes considerar que los horarios pueden variar según la ciudad y la sucursal, por lo que siempre se recomienda verificar directamente con la tienda más cercana.

Tiendas que sí abrirán el 25 de diciembre en California

Varias cadenas confirmaron que atenderán al público durante Navidad, aunque con ajustes en su jornada habitual:

CVS : abrirá de 8:00 am a 9:00 pm , aunque el área de farmacia podría operar con horarios distintos según la ubicación.

: abrirá de , aunque el área de farmacia podría operar con horarios distintos según la ubicación. Walgreens : funcionará entre 8:00 am y 6:00 pm , con variaciones locales. La cadena sugiere consultar su localizador oficial para confirmar.

: funcionará entre , con variaciones locales. La cadena sugiere consultar su localizador oficial para confirmar. Safeway : abrirá sus puertas el día de Navidad de 8:00 am a 5:00 pm , principalmente para compras de alimentos y productos básicos.

: abrirá sus puertas el día de Navidad de , principalmente para compras de alimentos y productos básicos. 7-Eleven : mantendrá su horario habitual , lo que lo convierte en una opción confiable para refrigerios, bebidas y artículos esenciales.

: mantendrá su , lo que lo convierte en una opción confiable para refrigerios, bebidas y artículos esenciales. Starbucks : algunas sucursales estarán abiertas, pero el horario depende de cada tienda. La empresa recomienda verificar previamente en su sitio web.

: algunas sucursales estarán abiertas, pero el horario depende de cada tienda. La empresa recomienda verificar previamente en su sitio web. Albertsons: abrirá el 25 de diciembre, aunque con horarios reducidos que pueden variar según la tienda.

Walmart: abierto en Nochebuena, cerrado en Navidad

Las tiendas Walmart en California no abrirán el 25 de diciembre. El 24 de diciembre, Nochebuena, operarán de 6:00 am a 6:00 pm, y retomarán su horario habitual el 26 de diciembre.

La decisión forma parte de la política corporativa de la cadena, que busca otorgar a sus empleados 24 horas de descanso tras semanas de alta demanda.

Por su parte, la plataforma en línea de Walmart seguirá disponible para compras, con opciones de recogida previa o entrega posterior a Navidad.

Tiendas que permanecerán cerradas en California

Muchas cadenas nacionales suspenderán operaciones durante todo el día de Navidad. Entre ellas se encuentran: