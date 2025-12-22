Trump cancela cinco grandes proyectos eólicos y asesta golpe devastador a desarrollo de energías renovables

El gobierno de Donald Trump suspendió el lunes el arrendamiento a cinco grandes proyectos de energía eólica marina en la costa este de Estados Unidos, incluido el que encabeza Iberdrola en Massachusetts, en lo que supone un golpe devastador para el desarrollo de este tipo de energías renovables en el país.

El Departamento del Interior “suspende, con efecto inmediato, los contratos de arrendamiento para todos los proyectos eólicos marinos a gran escala en construcción en Estados Unidos, debido a los riesgos para la seguridad nacional identificados por el Departamento de Defensa en informes clasificados recientemente elaborados”, informó esa cartera en un comunicado.

El texto no brindó más detalles sobre cuáles son esos “riesgos para la seguridad nacional”.

Trump's war on wind unhinged and totally illegal. Our project is Connecticut is almost totally built. And now we're going back to court – for a second time – to stop another illegal order.



All Trump is doing is killing jobs and driving up energy prices.https://t.co/TGazehTzB3 — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) December 22, 2025

El senador por Connecticut, Chris Murphy, protestó por la orden de Trump en su cuenta de X: “La guerra de Trump contra la energía eólica es descontrolada y totalmente ilegal. Nuestro proyecto en Connecticut está casi terminado. Y ahora volvemos a los tribunales, por segunda vez, para detener otra orden ilegal. Lo único que está haciendo Trump es destruir empleos y aumentar los precios de la energía”, se quejó.

Además de Vineyard Wind 1, el parque que impulsa Iberdrola en la costa de Massachusetts y que ya funciona parcialmente, los otros cuatro desarrollos afectados son Revolution Wind y Sunrise Wind, en Rhode Island, CVOW – Commercial, cerca de Virginia, y Empire Wind 1, en el litoral neoyorquino y que ha contado con la participación de la empresa de ingeniería española Esteyco.

Vineyard Wind 1, que cuenta con aproximadamente $3,500 millones de dólares en financiación comprometida y capital recaudado hasta la fecha, estaba proyectado para tener una capacidad de generación combinada de más de 800 megavatios.

La decisión, que revoca los arriendos concedidos por el gobierno de Joe Biden (2021-2025), deja en el aire inversiones de miles de millones de dólares y el futuro de este tipo de energía en la costa este.

Esta región había apostado con fuerza por los proyectos de generación marina y que esperaba que estos desarrollos produjeran energía para más de 2.5 millones de hogares.

Desde que regresó al poder en enero, Donald Trump ha expresado repetidamente su contrariedad con la energía eólica, argumentando que estropea el paisaje o afecta negativamente a los ecosistemas de las aves.

