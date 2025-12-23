Aseguran que Mateusz Bogusz ya tiene las maletas listas para irse de Cruz Azul.

Mientras todo mundo da por hecho en el entorno de Cruz Azul la llegada del colombiano Miguel Borja, ahora se asegura que el polaco Mateusz Bogusz habría rechazo la oferta de la directiva cementera para quedarse por lo menos un torneo más en el equipo y poder luchar por el título del Clausura 2026.

Bogusz dio su versión respecto a la negativa de querer continuar en un club importante como la Máquina Celeste, sobre todo porque no tiene una buena relación con el técnico argentino Nicolás Larcamón, que según versiones extraoficiales tuvo un doble discurso con el jugador europeo.

La verdad es que el tiempo apremia para Cruz Azul de definir que plaza de extranjero ocupa para el próximo torneo, sobre todo porque Borja se reportará el próximo 28 de diciembre, fecha en la cual ya quieren tener solucionado ese tema.

Bogusz no quiere seguir en la Máquina y ha buscado opciones a través de su agente que busque un equipo en Europa, pero el obstáculo para encontrar acomodo en el Viejo Continente o en la propia Major League Soccer (MLS), pero el problema es el alto costo de su carta que oscila entre los 8 a diez millones de dólares y debido a que no tuvo mucha actividad, pues no existen equipos que quieran pagar esta cantidad.

Bogusz tiene un acuerdo laboral con Cruz Azul hasta diciembre del 2026, por lo que es un buen momento para venderlo y tratar de recuperar algo de lo invertido, pues según Transfermarkt, el valor de la carta oscila los ocho y diez millones de dólares.

No obstante, Bogusz no fue lo esperado. El atacante no cumplió a las expectativas de su fichaje. Hasta ahora suma 39 partidos con Cruz Azul, de los cuales en 24 ha sido titular, con una producción de tres goles y siete asistencias entre todas las competencias

Se espera que Cruz Azul libere esa plaza de no formado en México que necesita para meter a Borja en el plantel, quien llega como agente libre a la Máquina, lo que representa que no generó ningún desembolso para la directiva cruzazulina.

El caso de Rotondi

Mientras se sigue manejando el caso de Bogusz, la directiva también habrá definido el asunto del argentino Carlos Rodolfo Rotondi, quien supuestamente ya tenía un pie en el estribo del avión de los Tigres, pero el cuerpo técnico y la directiva de Cruz Azul ha decidido mantenerlo en la organización celeste para el próximo campeonato.

Los extranjeros de Cruz Azul

Hasta el momento, Cruz Azul cuenta en sus filas con los siguientes jugadores no nacidos en México, en donde aparecen, Gonzalo Piovi, Lorenzo Faravelli, José Paradela y Carlos Rodolfo Rotondi de Argentina, Kevin Mier y Willer Ditta de Colombia, Ignacio Rivero y Gabriel Fernández de Uruguay y Mateusz Bogusz de Polonia.

Esta situación hace que se requiera una plaza para registrar a Miguel Borja y el Cruz Azul no quiere pasar el mismo problema del torneo pasado cuando estuvo a punto de traer al serbio Luka Jović, pero al final los problemas para dar de baja al griego Giorgos Giakoumakis y al uruguayo Gabriel Fernández, optando por deshacerse del griego y también descartando a Jović que terminó jugando en Grecia.

