Messi va por un premio que nunca ha ganado; compite contra Giorgian de Arrascaeta y “Maravilla” Martínez

Los argentinos Lionel Messi y Adrián ‘Maravilla’ Martínez, junto al uruguayo Giorgian de Arrascaeta, fueron los futbolistas más votados en la tradicional encuesta “América le Responde a El País” y uno de ellos se convertirá en el nuevo Rey de América.

El próximo 31 de diciembre, el diario uruguayo El País anunciará al ganador del prestigioso reconocimiento anual. En la misma jornada también se revelarán los nombres de la mejor jugadora y el mejor entrenador del año, premios que completan una de las distinciones más importantes del fútbol sudamericano.

Lionel Messi busca un premio inédito en su carrera

Campeón de la MLS con Inter Miami, Lionel Messi intentará conquistar un trofeo que hasta ahora le fue esquivo. En la temporada pasada, el ocho veces ganador del Balón de Oro sumó 14 votos y finalizó en el quinto lugar, por detrás de Luiz Henrique, Jefferson Savarino, Juan Fernando Quintero y Thiago Almada.

En 2025, el ex Barcelona y Paris Saint-Germain también aseguró su clasificación al próximo Mundial FIFA, donde intentará defender el título conseguido con la selección argentina en Qatar 2022, lo que refuerza su candidatura al Rey de América.

‘Maravilla’ Martínez, el goleador clave de Racing

Adrián ‘Maravilla’ Martínez buscará quedarse con la corona tras un año destacado con Racing Club. El delantero fue campeón de la Recopa Sudamericana, semifinalista de la Copa Libertadores y finalista del Torneo Clausura.

Además, convirtió goles decisivos en la Recopa frente a Botafogo y fue, junto a José Manuel López, uno de los máximos artilleros de la Copa Libertadores, consolidándose como una de las grandes figuras del continente.

Giorgian de Arrascaeta, figura total de Flamengo

Por su parte, Giorgian de Arrascaeta va por el reconocimiento luego de una temporada brillante con Flamengo, en la que ganó la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño siendo protagonista.

El mediocampista uruguayo fue elegido como el mejor jugador del certamen continental, además de convertirse en el máximo goleador de su equipo y el principal asistidor de la liga brasileña. También selló su clasificación al Mundial de 2026, reforzando su impacto internacional.

Historia del premio Rey de América

El premio Rey de América es entregado por el diario El País desde 1986. Desde entonces, el futbolista más destacado en la historia del galardón es el argentino Carlos Tévez, ganador en tres ocasiones.

En dos oportunidades lo conquistaron el colombiano Carlos Valderrama, el argentino Juan Sebastián Verón y el brasileño Neymar.

Lista de ganadores históricos del Rey de América

El reconocimiento fue obtenido una vez por Antonio Alzamendi, Rubén Paz, Bebeto, Raúl Amarilla, Oscar Ruggeri, Raí, Cafú, Enzo Francescoli, José Luis Chilavert, Marcelo Salas, Martín Palermo, Javier Saviola, Romario, Juan Román Riquelme, José Saturnino Cardozo, Matías Fernández, Salvador Cabañas, Andrés D’Alessandro y Ronaldinho.

También figuran entre los ganadores Teófilo Gutiérrez, Carlos Sánchez, Miguel Borja, Luan, Gonzalo Martínez, Gabriel Barboza, Marinho, Julián Álvarez, Pedro Guilherme, Germán Cano y Luiz Henrique.

Mejor entrenador del año: los candidatos

El próximo 31 de diciembre también se conocerá al mejor entrenador del año. Los principales aspirantes al reconocimiento son el brasileño Filipe Luís y los argentinos Gustavo Alfaro y Gustavo Costas, quienes fueron los tres más votados en la encuesta anual.

Con figuras consagradas, títulos internacionales y un cierre de año cargado de expectativa, el Rey de América 2025 promete ser uno de los más disputados de los últimos tiempos.

Sigue leyendo:

– Las autoridades de la India toman medidas ante la “locura” desatada por la llegada de Lionel Messi

– Messi y el Inter Miami comenzarán el 2026 con un duelo en Ecuador

– Ousmane Dembélé reafirma su dominio en la temporada y conquista el The Best 2025

