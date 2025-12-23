Rusia y China critican conducta de Estados Unidos hacia Venezuela

Rusia y China criticaron duramente este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU la presión militar y económica que ejerce Estados Unidos sobre Venezuela, a la que calificaron como “comportamiento de cowboy” e “intimidación”. Caracas, por su parte, dijo ser víctima de “la mayor extorsión conocida en nuestra historia” por parte del Gobierno de Donald Trump.

Estados Unidos, que desde agosto tiene desplegada una importante flota de guerra en el Caribe, ha anunciado recientemente la imposición de un bloqueo naval para evitar la exportación de petróleo venezolano. Trump acusa a Caracas de utilizar la venta de crudo para financiar “el narcoterrorismo, la trata de seres humanos, los asesinatos y los secuestros”.

“Los actos cometidos por Estados Unidos van en contra de todas las normas fundamentales del derecho internacional”, declaró el embajador ruso ante la ONU. Vasili Nebenzia, que recordemos representa al país que invadió a Ucrania en 2022, calificó el bloqueo como una “agresión flagrante”. “La responsabilidad de Washington también es evidente en las catastróficas consecuencias de esta actitud de cowboy”, añadió.

“China se opone”

“China se opone a todos los actos de unilateralismo e intimidación y apoya a todos los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional”, declaró por su parte el representante chino, Sun Lei, durante la reunión de emergencia solicitada por Venezuela, que para dicha convocatoria contó con el respaldo tanto de Moscú como de Pekín, ambos con asientos permanentes en el Consejo de Seguridad.

“Estados Unidos hará todo lo que esté en su poder para proteger nuestro hemisferio, nuestras fronteras y al pueblo estadounidense”, respondió el embajador de Washington en la ONU, Mike Waltz. El representante estadounidense reiteró las acusaciones de Trump de que “Maduro es un fugitivo buscado por la justicia estadounidense y el jefe de la organización terrorista extranjera Cartel de los Soles”.

El representante de Venezuela, Samuel Moncada, por su parte, dijo que Washington somete a Caracas a la “mayor extorsión” de su historia. “Estamos ante una potencia que actúa al margen del derecho internacional, exigiendo que los venezolanos abandonemos nuestro país y lo entreguemos (…). Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia”, afirmó.

