Sergio Mayer Mori asegura que su ex pareja no le ha permitido ver a su hija Mila tras “La Granja VIP”

Una nueva polémica azota a Sergio Mayer Mori, pues tras 8 días de su eliminación del reality “La Granja VIP”, aún no ha podido reencontrarse con su hija Mila. Así lo dio a conocer el cantante mexicano por medio de su más reciente actividad en redes sociales, señalando de forma directa a su ex pareja, la modelo Natalia Subtil.

De acuerdo con los detalles revelados por el intérprete durante una transmisión en vivo, la brasileña habría roto comunicación con él y limitado su convivencia con la pequeña.

“Estoy muriendo por verla, nada más que no me contesta su mamá, ya le escribí a ella también, porque ella tiene su teléfono, pero tampoco le llegan los mensajes, a lo mejor no lo tiene prendido, activo, porque a veces no lo usa, porque está chiquita todavía”, confesó el hijo de Bárbara Mori.

“¿Cuándo vas a ver a tu hija?”, fue la pregunta que desató la ola de declaraciones en torno al motivo detrás de la molestia de Natalia Subtil. Sergio Mayer Mori apuntó a que esta directamente ligada con los detalles que brindó sobre su relación mientras era participante del show de TV Azteca.

“Me muero de ganas de verla, pero no me contesta su madre, se enojó un poquito, porque conté su historia adentro de La Granja, pero bueno ya lleva haciendo eso varias veces y lo hace de una manera peor, horrible, porque se la pasa hablando horrible de mí y según yo, nunca hablé mal de ella, sólo conté mi historia, se enojó, no me contesta y no me deja ver a Mila”, añadió durante el live en Instagram.

A pesar de este agridulce regreso a la realidad luego de 10 semanas en su encierro, Sergio Mayer Mori prefiere enfocarse en las alegrías que le esperan esta Navidad, ya que la pequeña Mila pasará esta fecha especial junto a él: “Lo que sí sé es que en Navidad vamos a estar juntos y eso me pone muy feliz, estoy extasiado de que por fin la voy a ver”, recalcó.

Esta no es la primera vez durante su participación en “La Granja VIP” que el artista ha expresado su tristeza y descontento por la negativa que, supuestamente, Natalia Subtil ha tenido de permitir su convivencia con Mila frente y detrás de las cámaras.

Recordemos que días antes de su salida, lamentó que no le permitieran hacerle una llamada a la niña el día de su cumpleaños: “No pude verla, ni hablar con ella, no quiero decir el por qué, pero creo que sé por qué no la pude ver y me duele mucho que no podamos tener una mejor relación y que no pueda tener (Natalia) un poquito de empatía y que prive a Mila, nos soy yo, no es que yo no vea a Mila, es el hecho de que ella nos nos apoye para poder vernos”, declaró en su momento.

