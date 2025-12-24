¡Boda a la vista! Scarlet Ortiz se compromete luego de 26 años de relación con Yul Bürkle

La actriz venezolana Scarlet Ortiz cierra el año 2025 con broche de oro y la promesa de una nueva etapa dentro de su relación con Yul Bürkle. Y es que luego de casi tres décadas juntos, la parejita sorprendió al anunciar que han decidido dar el siguiente paso y llegarán al altar próximamente.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la ex integrante de “Rica, Famosa, Latina” anunció su compromiso con el actor y dio una mirada inédita al momento exacto en el que este se arrodilló frente a ella para pedirle matrimonio.

Este quedó inmortalizado a través de un video que comienza con la estrella de la pantalla chica posando frente al espejo mientras presenta el look que eligió para su cena de aniversario. Segundos después, el histrión aparece a cámara para darle un beso a su enamorada.

Sin embargo, tremenda sorpresa se llevó Ortiz cuando Yul Bürkle se arrodilló frente a ella con una cajita en la mano. “Este es mi regalo”, se le escucha decir al galán mientras ella permanece en silencio debido a lo inesperado del momento.

“¿Debo decir que sí?”, cuestionó la también influencer. “Claro”, agregó él para luego sellar su nuevo compromiso con un afectuoso beso. Ambos pronunciaron un “te amo” luego de este intercambio.

“¡¡¡Y di el Sí!!! Más que dar el sí al matrimonio (ajá viene pronto), es el Sí a continuar caminando a tu lado @yulburkle. Con nuestras mañas, nuestros subes y bajas de emociones, con nuestras bendiciones que Dios nos ha dado y ¡nos sigue dando! ¡Te amo!”, añadió Scarlet Ortiz como descripción de su post.

No pasó mucho tiempo antes de que el anuncio de la histrionisa se viralizara en redes sociales y desatara una ola de mensajes de cariño y felicitaciones para la parejita. Tal fue el caso de la preparadora de misses Gisselle Reyes: “Por finnnnnnn, ese hombre estaba duro, ¡que viva el amor!”, escribió.

Por su parte, los seguidores más fieles de la famosa que ha participado en historias como “Secreto de Amor” y “Todo sobre Camila” expresaron su emoción por medio de comentarios emotivos.

“¡Feliz aniversario! Que el amor, el respeto y la complicidad sigan creciendo con los años”, “Que belleza, lo que mas me gustó de la sorpresa fue tu reacción”, “Un millón de bendiciones para su amor”, “No puedo con tanta belleza. Ustedes son el VERDADERO AMOR DE NOVELA” y “Que bueno que se decidieron, esta pareja es hermosa”, son algunas de las reacciones que se desataron en la web.

