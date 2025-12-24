Dos muertos y 20 heridos por explosión de gas en un hogar para ancianos en Pensilvania

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro ofreció una conferencia junto al equipo de bomberos y la policía de Bristol, luego de una explosión en un casa de retiro para personas mayores que dejó dos muertos y 20 heridos. La explosión derrumbó parte del edificio y provocó un fuerte incendio.

El siniestro ocurrió el 23 de diciembre alrededor de las 2:15 de la tarde (hora local) en el Bristol Health and Rehab Center, también conocido como Silver Lake Nursing Home, en la cuadra 900 de Tower Road en Bristol Township. Los equipos de emergencia respondieron de inmediato en cuanto recibieron la emergencia sobre un fuerte olor a gas.

“La búsqueda ha concluido”

Las autoridades informaron durante una conferencia, que la explosión sucedió justo cuando los equipos de emergencia estaban intentando rescatar a todas las personas del asilo. La policía informó que localizaron a todos los empleados y residentes.

“La búsqueda ha concluido y se está llevando a cabo una investigación”, expresaron durante la conferencia.

El jefe de bomberos de la ciudad, Kevin Dippolito, describió el rescate en el que los bomberos encontraron a personas atrapadas en las escaleras y los huecos de los ascensores y sacaron a los residentes del edificio en llamas a través de ventanas y puertas, reportó The Associated Press.

Cortaron suministro de gas y electricidad

La empresa de gas local, PECO cortaron el suministro de gas natural y electricidad a las instalaciones para garantizar la seguridad del personal de emergencias y los residentes locales.

Bristol Health & Rehab Center escribió un mensaje en Facebook en donde dijo “estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales, y nuestro enfoque principal sigue siendo en el bienestar de los residentes, el personal y sus familias”.

El gobernador Josh Shapiro expresó “esta noche vimos verdadero heroísmo en el condado de Bucks”.

“Los bomberos corrieron hacia el peligro para apagar el incendio y rescatar a la gente del edificio en llamas, subiendo por escaleras para sacar a la gente del fuego y ponerla en los brazos de los agentes de policía que luego los cargaron literalmente en sus espaldas hasta un lugar seguro”, indicó.

