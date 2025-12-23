Oficial de Delaware y sospechoso murieron en tiroteo en oficina de licencias de conducir

Un oficial de la policía estatal de Delaware murió luego de enfrentar a un hombre que inició un tiroteo en la División de Vehículos Motorizados de Wilmington este martes 23 de diciembre, alrededor de las 2:00 de la tarde (hora local). Las autoridades confirmaron que el atacante también falleció y la investigación sigue abierta.

A través de redes sociales, la policía estatal de Delaware informó sobre un tirador activo y pidieron a la población que evitara la zona en donde se encuentra la oficina de vehículos motorizados.

Otras personas heridas

En una actualización señalaron que una mujer y un segundo agente sufrieron heridas, además de confirmar la muerte del oficial de Delaware, así como del atacante. “Se ha confirmado la muerte de un policía estatal de Delaware durante este incidente”.

“Una mujer de 40 años fue trasladada a un hospital del área por lesiones menores no relacionadas con disparos. Una mujer de 35 años fue evaluada por dificultad para respirar y se le negó el transporte al hospital. Un segundo policía estatal fue evaluado por lesiones menores no relacionadas con disparos y no fue transportado por EMS”, indicó la policía.

Today, we mourn the loss of a Delaware State Trooper who gave his life in the line of duty. He made the ultimate sacrifice to protect his fellow Delawareans, and our hearts are broken for his family. We are praying for them, their loved ones, and every state trooper as they… pic.twitter.com/eFz7lIaY5p — Governor Matt Meyer (@MattMeyerDE) December 24, 2025

La identidad del policía que perdió la vida no fue revelada por las autoridades. El Departamento de Policía de Wilmington envió sus condolencias a los familiares del agente.

El gobernador envía un mensaje

“Los pensamientos y oraciones del Departamento de Policía de Wilmington están con cada miembro de la Policía Estatal de Delaware, así como con sus familias y seres queridos, en este momento de tragedia. Estamos contigo, hoy y siempre”.

Las autoridades pidieron a la población evitar la zona y continuarán informando sobre el caso.

El gobernador Matt Meyer se pronunció ante el accidente.

“Hoy lamentamos la pérdida de un policía estatal de Delaware que dio su vida en cumplimiento del deber. Hizo el máximo sacrificio para proteger a sus compatriotas de Delaware, y estamos destrozados por su familia. Oramos por ellos, sus seres queridos y todos los policías estatales que lloran esta repentina e inimaginable pérdida”.

Meyer ordenó que todas las banderas en los edificios e instalaciones estatales ondeen a media asta en memoria del policía estatal de Delaware.

