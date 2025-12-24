Nació el primer hijo de Natalia Lafourcade

En un cierre de año verdaderamente inolvidable, Natalia Lafourcade sorprendió al mundo al anunciar el nacimiento de su primer hijo.

A sus 41 años, la intérprete de “Hasta la raíz” compartió la feliz noticia este 24 de diciembre a través de sus redes sociales, describiendo la experiencia como un proceso de transformación profunda y un “rayo de luz” que ha iluminado su existencia.

La noticia llegó acompañada de un emotivo carrusel en Instagram, donde se puede ver a la artista en su faceta más íntima. Entre las imágenes destaca la primera “selfie” familiar junto a su bebé, un varón cuyo nombre aún no ha sido revelado.

“Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me has dado tanto!”, escribió la cantante, quien detalló que el pequeño llegó en la semana 41.3 de gestación.

Para Lafourcade, el camino hacia la maternidad fue una extensión de su forma de hacer arte. La cantante reveló su embarazo en julio pasado, confesando que la noticia la tomó por sorpresa mientras se encontraba en medio de su exitoso Cancionera Tour.

“Había un bello ser adentro de mi cuerpo y esto sí que no lo esperaba”, comentó en aquel momento. A pesar del asombro inicial, la artista continuó con sus compromisos profesionales durante el verano, llevando su música por México y España mientras su “jardín más bello de flores” crecía en su interior.

Fiel a la discreción que caracteriza su relación con el productor venezolano Juan Pablo López Fonseca —con quien contrajo matrimonio en 2021—, Natalia compartió momentos significativos de las últimas semanas de su embarazo, incluyendo un baby blessing (bendición del bebé) y preparativos llenos de simbolismo.

Con el nacimiento de su “palomita de maíz”, como llamó cariñosamente a su hijo en redes sociales, Lafourcade no solo celebra la llegada de una nueva vida, sino también la fortaleza de su propio cuerpo y la fe que la acompañó en este viaje.

La comunidad artística y sus seguidores han volcado mensajes de amor para la nueva familia, celebrando este “regalo de la vida” que marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de la compositora.

