Natalia Lafourcade compartió los momentos más especiales de su embarazo en la recta final

La cantante mexicana Natalia Lafourcade emocionó a sus seguidores al compartir unas tiernas fotos de los últimos momentos de su embarazo, mientras se prepara para recibir a su primer hijo.

Con siete meses de embarazo, la cantautora mexicana vive una etapa llena de emociones, agradecimiento y felicidad, y decidió abrir una ventana a su proceso de maternidad a través de sus redes sociales.

En las imágenes que compartió recientemente en su cuenta de Instagram, Lafourcade muestra su avanzado estado de embarazo, acompañadas de mensajes sobre la preparación y la expectativa de este importante encuentro familiar.

En las últimas semanas, Natalia Lafourcade ha estado conciliando su carrera musical con su embarazo.

Tras las presentaciones que tuvo en el Auditorio Nacional como parte de su Cancionera Tour, la cantante indicó que se tomará un periodo de descanso para dedicarse plenamente a la etapa final de su embarazo.

En julio, Natalia Lafourcade sorprendió al anunciar que está esperando a su primer bebé, fruto de su relación con el productor venezolano Juan Pablo López-Fonseca.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió una serie de fotos en las que muestra su pancita de embarazo y expresó su alegría por esta nueva etapa.

“Cinco meses y seguimos de gira, cinco meses y seguimos creciendo. Hay un bello ser adentro de mi cuerpo y esto sí que no lo esperaba. Qué regalo de la vida al mismo tiempo en que canto y canto y sigo cantando para ustedes mi gente bella”, escribió.

