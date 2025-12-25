Monterrey estaría insistiendo en el argentino Lucas Orallano del FC Cincinnati

Los Rayados de Monterrey habrían vuelto a la carga en busca de los servicios del delantero argentino del FC Cinicinnati Luca Orellano, según versiones extraoficiales que aseguran que el presidente deportivo de los Rayados José Antonio Noriega habría mandado una contra propuesta para conseguir sus servicios.

Orellano es un jugador en el cual el cuadro regiomontano ha puesto especial interés por su capacidad, habilidad y sobre todo explosividad al frente que vendría a potenciar esta posición que se ha mantenido a cargo del mexicoargentino Germán Berterame.

El nombre de Luca Orellano en la órbita de Rayados, futbolista 🇦🇷de 25 años por ahora en el Cincinnati de la MLS



Delantero o extremo, les hizo gol en la Leagues Cup el pasado 31 de julio



El argentino tiene ofertas del fútbol de su país y Europeo, ahora MTY se mete a la puja pic.twitter.com/43DTXQ2T9l — Omar Zeron (@omarzeron) December 15, 2025

La directiva del Monterrey solo espera la respuesta del cuadro del estado de Ohio para poder avanzar en la llegada del artillero sudamericano después de que Orellano ha aceptado el ofrecimiento por los próximos dos años para llegar a la Liga MX.

En más datos que manejan varios medios regiomontanos se asegura que Monterrey esperara la respuesta al ofrecimiento que hizo hace algunas horas, mostrando su interés en el argentino y que el cuadro norteamericano esté dispuesto a negociar a uno de sus jugadores clave.

Orellano no es el único jugador que está tratando de que llegue al equipo por parte de la directiva que aparentemente ha fijado su interés en José Luis Rodríguez de los Bravos de FC Juárez y de Luiz Araujo del Flamengo y con el propio Johan Rojas, con quien buscan alargar su permanencia en el equipo blanquiazul.

La trayectoria de Luca Orellano

Luca Orellano cuenta con 25 años y que surgió al profesionalismo en 2018 con el Vélez Sársfield y después pasó al Vasco da Gama de Brasil de donde arribó al Cincinnati hace un año en la Major League Soccer para disputar 66 partidos donde anotó 15 goles.

Precisamente por esta labor en la MLS, el técnico de Monterrey, el español Domènec Torrent, pidió a la directiva que hiciera los esfuerzos para su contratación, después de que en el torneo pasado les faltó fuerza ofensiva con la presencia del francés Anthony Martial, Roberto de la Rosa, Lucas Ocampo y Michel Rodríguez que no pudieron ayudar demasiado a

Se asegura que el precio de su ficha rondaría los $5 millones de dólares y en caso de las plazas de no nacidos en México no sería problema, pues ante la salida del español Sergio Ramos, quien decidió salir del equipo del norte de la República Mexicana.

🚨🇦🇷💣 ¿𝗘𝗟 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥 𝗥𝗘𝗙𝗨𝗘𝗥𝗭𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗖𝗟𝗔𝗨𝗦𝗨𝗥𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲? Según informa @CLMerlo, Rayados se encuentra en negociaciones para fichar a Luca Orellano, futbolista argentino de 25 años que actualmente milita en el Cincinnati de la MLS. pic.twitter.com/PdYRhQrhaZ — DLPTLV (@dlptlv) December 16, 2025

La oferta de Monterrey parece atractiva para los norteamericanos, pero hasta el momento solo se espera la respuesta del cuadro de Cincinnati, que fue de los equipos de mayor trascendencia en la Major League Soccer.

Seguir leyendo:

– Sergio Ramos se despide de Rayados con emotivo mensaje en redes sociales

– Sergio Ramos confirma su salida de los Rayados de Monterrey

– Chivas acabó con sequía de victorias en la Leagues Cup con el 2-1 a Cincinnati





