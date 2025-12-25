Relacionan ostras crudas con brote de salmonela, infectó a 64 personas en 22 estados

Un brote de salmonela ha sido detectado en 22 estados, con un total de 64 casos reportados hasta el momento. Al menos 20 de los infectados han requerido hospitalización, aunque no se han registrado fallecimientos.

Así lo reportaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos. Están llevando a cabo una investigación para identificar un posible origen común de las ostras implicadas. Hasta la fecha, no se han emitido advertencias de retirada de estos productos.

Las autoridades locales y estatales han empezado a entrevistar a los pacientes enfermos, centrándose en sus hábitos alimenticios en la semana previa a la aparición de los síntomas. De las 27 personas encuestadas, aproximadamente el 75% reportó haber consumido ostras crudas.

“Las personas afectadas por este brote están siendo hospitalizadas a una tasa mayor de lo esperado en comparación con otros brotes de salmonela relacionados con las ostras”, escribió el CDC en un comunicado de prensa.

Síntomas y tratamientos

Los síntomas de la salmonelosis suelen comenzar entre seis horas y seis días después de la exposición e incluyen diarrea, fiebre y calambres abdominales. Aunque la enfermedad generalmente dura de cuatro a siete días, algunos casos pueden requerir hospitalización.

Las personas pueden infectarse al comer alimentos contaminados, beber o entrar en contacto con agua contaminada, o tocar animales, heces de animales o los lugares donde viven y deambulan los animales, dijo la agencia federal de salud, recogió ABC News.

Los CDC advierten que ciertos grupos, como niños menores de 5 años, adultos mayores de 65, y personas con sistemas inmunológicos comprometidos, son más susceptibles a complicaciones graves por la infección.

Para minimizar el riesgo de intoxicación alimentaria, los CDC recomiendan cocinar las ostras antes de consumirlas. La salmonela, una de las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos en EE.UU., puede no ser siempre diagnosticada, ya que se estima que solo uno de cada 30 casos se reporta.

Estados afectados por el brote

Los 22 estados afectados por el nuevo brote de salmonella vinculado a ostras crudas son: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Missouri, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas y Virginia.

Las infecciones ocurrieron entre el 21 de junio y el 28 de noviembre de 2025, y el CDC estima que el número real es mayor debido a casos no diagnosticados.

Secuelas de la infección de salmonela

La mayoría de las personas se recuperan completamente de una infección por Salmonella sin secuelas a largo plazo, pero en algunos casos pueden persistir complicaciones postinfecciosas. Estas afectan principalmente a un 10-30% de los adultos y son más raras en niños sanos.

Complicaciones comunes. La artritis reactiva es una secuela frecuente, causando dolor e inflamación en articulaciones como caderas, rodillas o tendón de Aquiles, semanas o meses después de la diarrea. Otras incluyen síndrome del intestino irritable, que altera la función intestinal.

Complicaciones raras. Pueden surgir problemas graves como meningitis, neumonía, sepsis o apendicitis en un 10% de casos, especialmente si la bacteria se disemina. En niños, se han reportado mialgias, ataxia cerebelosa u orquiepididimitis, aunque suelen resolverse sin secuelas permanentes.

Portadores asintomáticos. Algunas personas eliminan la bacteria en heces durante meses o hasta un año post-recuperación, pudiendo transmitirla sin síntomas. Esto es relevante para manipuladores de alimentos.

También te puede interesar: