Vladimir Putin envía carta a Nicolás Maduro y reafirma alianza frente a presiones de EE.UU.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió un mensaje de felicitación navideña a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, a través de una carta, en donde reafirmó la alianza estratégica entre Moscú y Caracas y expresó su respaldo ante lo que calificó como presiones externas sin precedentes.

La misiva, difundida por autoridades venezolanas y medios oficiales, subraya el fortalecimiento de las relaciones bilaterales durante 2025 y el compromiso de cooperación en múltiples ámbitos.

En la carta, Putin destacó que el año que concluye ha sido “bastante exitoso” para los vínculos entre ambos países, especialmente tras la firma del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación, un acuerdo que, según el mandatario ruso, creó las condiciones para un “incremento cualitativo y constructivo” de la interacción política, económica y diplomática.

El mensaje fue enviado desde Moscú y estuvo dirigido de manera directa al líder venezolano, a quien Putin se refirió como “Querido Nicolás”.

El presidente ruso también aprovechó la ocasión para reiterar la “solidaridad inalterable” de su gobierno con el pueblo venezolano, al que dijo acompañar frente a las presiones y amenazas de la Administración del expresidente estadounidense Donald Trump.

“Quisiera reiterar nuestra disposición a continuar trabajando en estrecha colaboración sobre los temas actuales de la agenda bilateral e internacional”, señaló Putin, quien cerró su saludo deseando salud, felicidad y bienestar tanto a Maduro como a los ciudadanos de Venezuela.

Un mensaje de respaldo político y diplomático

El contenido de la carta fue difundido por el canciller venezolano, Yván Gil Pinto, a través de sus redes sociales, donde resaltó el tono de apoyo político que Moscú mantiene hacia Caracas.

El respaldo ruso llega en un contexto de tensiones internacionales y de críticas recurrentes desde Washington hacia el gobierno venezolano, situación que ha llevado a ambos países a estrechar su cooperación como un gesto de desafío a las sanciones y presiones externas.

Putin subrayó que el tratado firmado este año marca un hito en la relación bilateral, al sentar las bases para profundizar la cooperación en sectores clave como energía, comercio, defensa y diplomacia.

Analistas consideran que este acercamiento refuerza la posición de Venezuela en el escenario internacional y consolida a Rusia como uno de sus principales aliados estratégicos.

Maduro llama a la paz en mensaje navideño

En paralelo, el presidente Nicolás Maduro envió un mensaje navideño al pueblo venezolano cargado de optimismo y llamados a la unidad. El mandatario ofreció su discurso desde San Agustín, una zona popular de Caracas, rodeado de familias y trabajadores, en lo que describió como un gesto simbólico de cercanía con la ciudadanía.

“Este 2025 ha sido el primer año de una nueva era virtuosa, de logros y grandes transformaciones”, afirmó Maduro, quien destacó la “voz, conciencia y dignidad” del pueblo venezolano.

El presidente insistió en que la paz seguirá siendo el eje central de su gobierno y aseguró que Venezuela se mantendrá como una “zona de paz, de hombres y mujeres libres”.

Maduro también dedicó palabras a la fuerza trabajadora del país, a la que agradeció su esfuerzo durante el año. “Queremos celebrarte a ti, compatriota”, expresó, al tiempo que llamó a sentirse orgullosos de enfrentar los desafíos con esperanza y determinación.

Con estos mensajes cruzados, Caracas y Moscú cerraron el año reafirmando una alianza política que busca proyectarse con fuerza hacia el futuro inmediato.

Sigue leyendo: