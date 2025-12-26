Angelique Boyer y Sebastián Rulli reciben la Navidad en la playa y lanzan una emotiva reflexión

La temporada navideña ha abierto la puerta a que uno que otro artista de una mirada inédita a sus celebraciones y momentos emotivos en familia. Tal fue el caso de la parejita conformada por Angelique Boyer y Sebastian Rulli, quienes optaron por una aventura en alta mar para disfrutar de su 25 de diciembre. ¿Cómo vivieron esta escapada? Aquí te contamos los detalles.

Con una publicación realizada desde su cuenta oficial en Instagram, la protagonista de “Lo que la vida me robó” y “Teresa” compartió un vistazo a la manera en la que celebró la Navidad junto al histrión argentino desde un lugar de ensueño. Se trató de Valle de Brave, México, sitio en el que dieron un breve paseo en yate que quedó inmortalizado por medio de algunas fotos y videos.

Las más llamativas entre sus seguidores fueron aquellas en donde aparece de lo más sonriente y abrazada junto a Sebastián Rulli, enfundados en atuendos de baño y con el atardecer de fondo.

A la par de las postales, la estrella de la pantalla chica optó por incluir una breve pero emotiva reflexión sobre esta importante fecha. Su escrito, además, expuso en sus últimas líneas los una ola de buenos deseos para todos aquellos que conforman sus redes sociales.

“Navidad para volver a lo esencial: amor, paz y abundancia en todas sus formas. Que nunca falte lo que de verdad importa. El amor que guía, la paz que sostiene y la abundancia que llega cuando el corazón está abierto. Feliz Navidad Mundo”, escribió Angelique Boyer para acompañar la publicación que no tardó en desatar una ola de mensajes de cariño por parte de su comunidad digital.

Es así como la sección de comentarios sirvió de buzón de buenos deseos para la parejita y sus familiares, demostrando que la conexión entre ambos famosos y sus seguidores más fieles se encuentra más fuerte que nunca.

“Que la vida te llene de bendiciones y mucha luz siempre y que ese corazón tan lindo, que tienes, nunca cambie”, “Deseo que siempre sean bendecidos y prósperos, juntos e individualmente. Un abrazo fuerte a la distancia”, “Feliz navidad para ambos es verlos así de felices” y “Ay par de guapos, opacan ese atardecer con tanta belleza que emanan. Feliz Navidad”, son algunas de las reacciones que se generaron en la red.

