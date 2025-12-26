El “Cata” Domínguez y las razones de porque no jugó en Europa

Julio César Domínguez, uno de los últimos íconos de Cruz Azul, tuvo de todo en la Máquina Celeste, desde el reconocimiento, el éxito, así como fracasos y críticas, pero lo único que le faltó fue tener el valor de aceptar los ofrecimientos que le hicieron para jugar en Europa por la simple barrera del idioma.

Así lo reveló el propio exzaguero de los cruzazulinos en una charla para el Pódcast de su excompañero Yosgart Gutiérrez, donde destacó que tuvo varios ofrecimientos de jugar en el Viejo Continente, pero cuando llegaron las ofertas no tuvo el valor de aceptarlas por el simple temor que representaba la barrera del idioma.

‘ERAN LUGARES DONDE NO HABLABA EL IDIOMA’ 😬⚽🔥#CentralFOX ‘Cata’ Domínguez aseguró que tuvo ofertas de Turquía y Ucrania para llegar al futbol europeo, pero temas familiares y la barrera del idioma influyeron para que no tomara el reto.https://t.co/iSFWfqmbKV — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 26, 2025

Domínguez, sin hacer caso al eco que representó el canto de las sirenas de ir a Europa, no tuvo impedimento para convertirse en el referente del Cruz Azul donde fue titular indiscutible por casi 17 años donde pudo disputar más de 650 partidos y parte del equipo que logró el último título de Liga de la escuadra cementera.

Empero, al final el llamado “Cata” no se atrevió a empezar de cero, sobre todo porque contaba ya con familia y no estaba dispuesto a empezar de cero en un país extraño y con la barrera del idioma que habría representado aceptar ofertas de Turquía y Ucrania, pero al final decidió quedarse con la Máquina Celeste.

“Tuve dos ofertas en Europa, de Ucrania y Turquía, pero eran lugares donde no hablaba el idioma. Ya tenía a mis dos hijos y empezar todo eso con ellos iba a ser medio complicado. Si hubiera estado solo, yo creo que sí me habría ido”, aseguró.

Otras ofertas en la Liga MX

Domínguez también reveló que además de las ofertas en Ucrania y Turquía, al final de cuentas optó por el Guadalajara y con eso desechó otras ofertas en la Liga MX como en 2022 en donde Rayados hizo una oferta

Además de las ofertas al futbol europeo, el defensor mexicano reveló que, finales de 2022 Monterrey tuvo un acercamiento con el jugador. El defensor admitió que la propuesta regiomontana le resultaba muy atractiva pero al final decidió mantenerse en Cruz Azul.

“Yo fui a hablar por eso, porque Monterrey me llamó la atención, pero si me quedé en Cruz Azul por lo que habíamos acordado con el presidente de un año más y les dije que no (a Rayados)”, explicó Domínguez.

