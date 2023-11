Cata Domínguez sobre el Cruz Azul: “Faltó un poco más de compromiso y amor a la camiseta”

El equipo del Cruz Azul tuvo un Torneo Apertura 2023 para el olvido tras terminar en el antepenúltimo lugar de la tabla de posición tras conseguir 17 puntos y ahí se quedaron sin posibilidad de entrar al Play-In.

El futbolista mexicano Julio César Domínguez hizo unas fuertes declaraciones tras ese pésimo rendimiento del club y aseguró que le faltó compromiso al equipo.

El actual jugador del Atlético de San Luis tendrá la oportunidad de disputar uno de los dos últimos boletos de la Liguilla. Domínguez aprovechó para criticar fuertemente el rendimiento de la máquina cementera en este torneo.

“Está demás las palabras mías, ustedes tienen ese resumen del torneo que se hizo. No soy quién para decirlo, no me gusta. Sin embargo, creo que faltó un poco más de compromiso a Cruz Azul, más de tener ese amor a la camiseta”, comentó Domínguez a ESPN.

El exjugador del Cruz Azul, quien fue parte de la plantilla que le dio el noveno título de liga, aseguró que uno de los errores más preocupantes del club fue desarmar al equipo tras la obtención del título conquistado después de 21 años sin lograrlo.

“Si claro (tema pendiente la continuidad), porque los equipos que llegan a finales o están peleando un título, es a base de que se mantienen por mínimo un año y medio. Eso pasó antes del campeonato y se tuvieron grandes resultados y desde luego el título”, agregó.

El mexicano reveló que, pese a su salida del Cruz Azul, nunca pensó en dejar el fútbol profesional y que confiaba en tener continuidad en la liga mexicana. Domínguez se fue de la institución cementera por falta de minutos y en este torneo con San Luis logró sumar dos goles.

“No pasó ni una semana. Obviamente, pues más que nada, pues ahí la familia estaba, que si ya me habían hablado de algo y yo la verdad soy una persona muy tranquila, y yo sé que los momentos de Dios son perfectos”, dijo.

“Yo la verdad estuve tranquilo porque sé mi capacidad de trabajo. Entonces yo estaba tranquilo por esa parte, no desesperado y no pasó por mi mente el retiro, al contrario, ahorita, que estoy acá, pues obviamente yo la veo, me siento bien todavía y bueno, como te digo, el fútbol me dará la pauta y me dirá cuándo ya no”, dijo Cata Domínguez.

Durante su etapa en el Cruz Azul disputó un total de 655 encuentros, anotó 17 goles, repartió 14 asistencias, recibió 58 tarjetas amarillas y fue expulsado tres veces.

El próximo juego del Atlético San Luis será el jueves 23 de noviembre contra Club León.

Cata Domínguez apoya a los jugadores naturalizados

El jugador de Atlético de San Luis aplaudió la convocatoria de los jugadores naturalizados al combinado tricolor, puesto que considera que ellos pueden aportar cosas positivas a la selección cuando los futbolistas nacidos en el país no tienen un buen momento.

“Si nosotros los mexicanos no andamos bien, como deberíamos de estar, y otro jugador que está interesado y es naturalizado si lo está, hay que darle la oportunidad. Así como ha pasado con Sinha, Funes Mori, Quiñones, hay que darles la oportunidad si están en buen momento”, señaló en una entrevista para ESPN.

En esta Fecha FIFA que pasó, el colombo-mexicano Julián Quiñones vivió su primera convocatoria en la Selección de México y por esta razón el defensor mexicano aprovechó para pedirle a los naturalizados que demuestra un gran compromiso a la causa.

“Es nuestro país, están representando a nuestro país. Eso sí, que se comprometan, al máximo representando a la Selección, porque no es cualquiera que llegue ahí”, agregó.

