‘El Corrido de Pedro y Homero’ la canción de los Tigres del Norte que llega a Los Simpson

La música regional mexicana cruza una nueva frontera, llegando directamente a la ciudad de Springfield. En una colaboración sin precedentes, la legendaria banda Los Tigres del Norte se unirá al universo de Los Simpson para protagonizar un segmento musical exclusivo. La canción que estrenarán se llama ‘El Corrido de Pedro y Homero’.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de la serie animada en X, donde se compartieron ilustraciones que adaptan a la icónica agrupación al estilo visual de Los Simpson.

En ellas, la banda aparece sobre un escenario con un telón morado, ataviada con trajes claros y tocando sus instrumentos característicos, cada uno decorado con la figura de un tigre.

La escena se amplía para incluir a personajes queridos de la serie: Homero Simpson, luciendo un sombrero mexicano, baila frente al escenario, mientras que Pedro, el abejorro, disfruta del espectáculo desde otro ángulo.

A legendary band. An original song. A very Simpson twist. 🎶 🇲🇽 @tigresdelnorte perform “El Corrido de Pedro y Homero” this Sunday on FOX. pic.twitter.com/XbPWMEBSus — The Simpsons (@TheSimpsons) December 26, 2025

Sobre la canción a estrenar

El corazón de esta colaboración es el estreno de una canción original titulada “El corrido de Pedro y Homero”, compuesta especialmente para la serie. FOX será la encargada de transmitir este histórico momento el próximo domingo, tal como lo anunció la producción: “Una banda legendaria. Una canción original. Y un giro muy al estilo de Los Simpson”.

Este evento marca un hito en la carrera de Los Tigres del Norte, quienes recientemente también incursionaron en el mundo del videojuego Fortnite. Más allá del entretenimiento, la colaboración consolida al corrido como un lenguaje cultural poderoso, capaz de trascender fronteras, formatos y generaciones, conectando con audiencias globales a través de una de las series animadas más influyentes de la historia.

Queda por descubrir cómo sonará este corrido inédito y qué trama típicamente simpsoniana enmarcará esta fusión cultural que promete hacer historia este domingo por FOX.

Seguir leyendo: