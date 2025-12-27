James Cameron revelará los secretos de Avatar 4 y 5 en una rueda de prensa si ‘Fire and Ash’ fracasa

James Cameron, el visionario director detrás de la franquicia de ‘Avatar‘, puso sobre la mesa el futuro de la saga más ambiciosa del cine contemporáneo. En una reciente entrevista con Entertainment Weekly, durante la gira promocional de ‘Avatar: Fire and Ash‘, Cameron dejó claro que el destino de una cuarta y quinta entrega depende directamente del éxito financiero de la tercera película, actualmente en cines.

“Tenemos que ganar dinero con esta”, afirmó Cameron a Variety. “Cada vez que estrenamos, tenemos que demostrar una vez más esté disparatado argumento comercial”.

El cineasta reconoce el cambio en el panorama cinematográfico: “El mundo ha cambiado. Todos conocemos las estadísticas, la situación en los cines. Ha sido un mal año”.

Un plan alternativo

Cameron reveló un plan inusual si la franquicia no continúa más allá de ‘Fire and Ash’: ofrecería una conferencia de prensa para desvelar públicamente los detalles argumentales que tenía planeados para ‘Avatar 4′ y ‘Avatar 5‘.

“No sé si la saga va más allá de este punto. Espero que sí”, comentó a Entertainment Weekly. “Pero, ya saben, demostramos ese argumento comercial cada vez que salimos… Si no logramos hacer la 4 y la 5, por la razón que sea, daré una conferencia de prensa y les diré lo que íbamos a hacer”.

Como alternativa, el director ganador del Oscar mencionó la posibilidad de novelizar sus guiones: “Hay muchísima cultura, trasfondo y detalles laterales en estos personajes que ya se han trabajado. Me encantaría hacer algo con ese nivel de detalle”.

¿Qué se sabe sobre las futuras entregas?

Aunque los detalles argumentales se mantienen en secreto, Jon Landau, el difunto productor de la franquicia, reveló en 2022 a Gizmodo que Avatar 5 llevaría a los personajes Na’vi a la Tierra. “Y vamos allí para abrir los ojos de la gente, abrir los ojos de Neytiri, a lo que existe en la Tierra”, explicó Landau.

Cameron también dejó en el aire si dirigirá personalmente las próximas películas. En 2022, confesó a Empire que dirigir la franquicia es una tarea ardua y que podría ceder el testigo a otro director a partir de Avatar 4. Sin embargo, recientemente matizó esa postura: “Estoy sano, estoy listo para empezar. No lo descarto”.

“O sea, tengo que hacerlo con energía, para poder manejar el volumen y la energía del trabajo durante otros seis o siete años“, añadió. “Puede que no pueda hacerlo… pero si puedo, lo haré”.

Por el momento, parece que Cameron no necesitará recurrir a su plan alternativo. ‘Avatar: Fire and Ash’ superó los 500 millones de dólares en taquilla mundial tras su primera semana en cines, y se espera que mantenga un buen rendimiento. Las dos primeras películas de la franquicia superaron los 2.000 millones de dólares cada una a nivel mundial, estableciendo un listón muy alto.

