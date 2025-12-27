Profesora de Kentucky mantenía conversaciones sexuales durante clases en línea con un menor de 12 años

Una maestra de quinto grado en Kentucky enfrenta cargos criminales tras ser acusada de mantener “conversaciones sexuales” con un estudiante durante clases en línea. Fue arrestada cuando se dirigía a la casa del estudiante, según informó la policía.

Sydnee Graf, de 36 años y residente de Louisville, fue arrestada y acusada de prostitución o promoción del uso de un menor por medios electrónicos, según una citación de arresto de la policía metropolitana de Louisville obtenida por People.

Según la citación, la policía de las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson contactó a detectives de la policía metropolitana de Louisville por la presunta “explotación de una víctima menor de edad”, quien tenía 12 años al momento del delito.

Durante una “jornada laboral no tradicional” —cuando las clases se imparten virtualmente y los estudiantes y maestros están en línea— “una maestra de matemáticas de quinto grado mantuvo conversaciones sexuales con un estudiante de quinto grado“, alega la citación.

Los detectives revisaron las presuntas conversaciones entre el menor y el sospechoso, según la citación.

“Capturas de pantalla y grabaciones de video de las conversaciones muestran imágenes de la sospechosa, así como su nombre, Sydnee Graf, en la esquina superior izquierda”, alega la citación.

Las conversaciones incluyeron conversaciones sobre “sodomía oral”, y la sospechosa afirmó: “Realmente necesito probar esa p***”, alega la citación.

La sospechosa supuestamente acordó reunirse con el menor el lunes 15 de diciembre. Graf fue detenida mientras recogía al menor en la “zona de su residencia”.

Durante su lectura de cargos el martes 16 de diciembre, el tribunal le impuso una fianza de 100,000 dólares, según informan WAVE, WLKY y Fox 56.

Fue enviada al Centro de Detención Metropolitano de Louisville, donde no figura su detención ni su liberación, según los registros carcelarios en línea.

En una carta a los padres, la directora de la Escuela Primaria Smyrna, Amanda Cooper, informó que Graf será reasignada y no tendrá contacto con los estudiantes durante la investigación, según informa WLKY.

Sigue leyendo:

– Profesora de Illinois acusada de mantener relaciones sexuales con un estudiante y permitirle dormir en su casa.

– Arrestan a profesora en Virginia acusada de delitos sexuales contra un menor.