Alicia Villarreal brinda por su primera Navidad al lado de su novio Cibad Hernández

En medio de una etapa personal marcada por el escándalo y el conflicto familiar, la cantante Alicia Villarreal celebró estas fiestas junto a su nuevo novio, Cibad Hernández, publicando un emotivo video navideño que contrasta con la tormenta que la rodea.

El romance entre Villarreal y Hernández, un fan que dice haberse conmovido al verla hacer una señal de ayuda para mujeres en situación de violencia durante un concierto en Monterrey, avanzó “contra viento y polémicas”.

La principal oposición viene del seno familiar: Melenie, hija de la cantante, es su más firme detractora. La joven ha decidido distanciarse de su madre, alegando que sus acciones la han perjudicado, e incluso declaró: “Yo le había dicho que no lo hiciera”, refiriéndose a la publicidad que Alicia ha dado a la relación.

Esta fractura familiar ha llevado a que madre e hija pasen las fiestas por separado, mostrando cada una en sus redes sociales los preparativos para la Nochebuena. Lejos de una reunión de reconciliación, la Navidad ha evidenciado la distancia.

“Es tiempo de reconciliación”

Frente a este panorama, el video publicado por Alicia en sus redes sociales adquiere un significado especial. La pareja aparece frente a un enorme árbol de Navidad dorado, brindando con champán, decorando el árbol y compartiendo momentos íntimos, al ritmo de “Feliz Navidad” de José Feliciano.

Cibad Hernández, quien ha sido blanco de numerosas críticas, aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje que muchos interpretan como un deseo personal: “Es tiempo de reconciliación”.

Por su parte, Alicia acompañó las imágenes con un deseo general de paz: “En esta Navidad queremos desearles salud, que haya armonía y paz en sus hogares”. El video culmina con el característico grito de la cantante (“¡Ajá!”) y un “arre” de su novio.

Esta celebración ocurre en un contexto legal complejo para Villarreal, quien inició un proceso para separarse de Cruz Martínez y denunciarlo por violencia, audiencia en la que él negó los cargos, pero fue vinculado a proceso.

Seguir leyendo: