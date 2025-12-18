Alicia Villarreal es vigilada por patrulla tras presuntas amenazas de Francisco Cantú

La cantante Alicia Villarreal está viviendo un 2025 muy movido, pero no solo por su mediática separación de Cruz Martínez, ni por su noviazgo con Cibad Hernández o por sus diferencias con su hija, sino que también por las fuertes acusaciones que realizó en contra de Francisco Cantú.

Fue precisamente por este último tema que en horas recientes la exintegrante del Grupo Límite se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para solicitar medidas de protección cautelares en contra de Francisco Cantú, también conocido como Sixto ’N’, a quien acusa de difamación, amenazas y hostigamiento mediático.

Si bien Alicia optó por guardar silencio y no atender a los medios de comunicación tras su comparecencia, quien sí lo hizo fue su abogado, Gerardo Rincón.

El litigante reveló que la comparecencia transcurrió con normalidad y que su clienta recibió las medidas cautelares solicitadas, lo que significó un importante triunfo en su lucha.

“Firmó lo que tenía que hacer, habló el fiscal con ella y con su pareja y listo. Ya quedó lista la protección”, celebró el abogado.

Entre las medidas que le otorgaron se encuentra la presencia de una patrulla durante las 24 horas del día al exterior de su domicilio en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, al norte de México.

“En este momento lo que hicimos fue venir con el fiscal porque se le otorgaron ya las medidas de protección a la señora Alicia Villarreal en su domicilio, de una colonia muy conocida. De hecho, ya está la unidad de seguridad en el área protegiendo”, señaló el abogado Gerardo Rincón.

Además de hablar de su clienta, el litigante aprovechó la oportunidad para señalar que la de Alicia no es la única denuncia que existe en contra de Francisco Cantú, sino que en Estados Unidos existen otras tantas en su contra.

“En Estados Unidos hay unos reportes y quejas, números de quejas presentados ante el FBI y ante la policía de San Diego en contra del señor Cantú. A parte de eso, hay otras víctimas que hicieron otro tipo de reportes porque ellas sí dicen que fueron manoseadas por este tipo”, señaló el abogado sobre este caso que promete dar mucho de qué hablar.

