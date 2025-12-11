Arturo Carmona responde a la orden de restricción que Alicia Villarreal anunció en su contra

Las tensiones entre Alicia Villarreal y su círculo más cercano continúan en aumento, y ahora fue turno de su ex pareja y padre de su hija Melenie, Arturo Carmona, de enfrentarse a un ultimátum por parte de la cantante: una posible orden de restricción. ¿Cómo reaccionó el actor? Aquí te lo contamos.

En medio de la polémica que generaron las declaraciones de Melenie Carmona sobre la razón detrás del distanciamiento con su madre, el galán de telenovelas se ha mantenido firme en su postura a favor de la joven, argumentando que existen muchos detalles desconocidos para el público.

“Yo le creo a mi hija, por eso la defiendo. Lo que está viviendo, que nadie conoce, porque no es solamente lo que vive hoy, sino algo que ha estado arrastrando durante años“, expuso desde sus historias de Instagram apenas se desató la controversia entre madre e hija.

En respuesta a la actitud de Arturo Carmona, Alicia Villarreal apuntó que estaría considerando recurrir a la vía legal y solicitar una orden de restricción para el famoso. Esto con la finalidad de que “deje de meterse” en su vida.

Al ser cuestionado al respecto por la prensa en una entrevista reciente, el ex integrante de “La Casa de los Famosos” desestimó lo dicho por la intérprete de regional mexicano y argumentó que lejos de sumarse a la polémica con interés de figurar, lo hace para respaldar a su hija.

“Me meto solo en la vida de mi hija, que tengo que defender; no sé a que se refiere con meterme en su vida (…) No le veo sentido ni motivo de demandas. Si ella lo ve así, que lo haga“, detalló ante las cámaras.

Para finalizar, Arturo Carmona lamentó que Melenie esté siendo el blanco de críticas por compartir su opinión sobre el nuevo romance de su madre: “Hay muchas incongruencias, obviamente mi hija está harta, de los ataques públicos, y mi hija se defendió. Hay cosas injustas que no va a decir, pero existen (…) Mi hija no es una mentirosa”, reiteró.

Seguir leyendo:

• Arturo Carmona responde a Pati Chapoy tras sus comentarios sobre su hija Melenie

• Melenie Carmona explota contra Alicia Villarreal por su relación con Cibad Hernández: “Le pedí que fuera prudente”

• Árbol se desploma sobre el auto de Arturo Carmona: esto fue lo que pasó