Alicia Villarreal se deja ver muy cariñosa con su novio en medio de la polémica con su hija

La cantante mexicana Alicia Villarreal está pasando por una etapa de muchos cambios en su vida, pues no solo está lo que le sigue de enamorada de Cibad Hernández, sino que también ha tenido que hacer frente a cualquier cantidad de escándalos desde su mediática separación de Cruz Martínez, el padre de dos de sus hijos.

Entre esos escándalos está el que involucra a Melenie, la hija que tuvo con Arturo Carmona, quien en días recientes hizo un live en sus redes sociales, en donde reconoció que había optado por dejar de seguir a su mamá y distanciarse de ella por las polémicas decisiones que ha tomado, entre las que se encuentra la manera en que ha llevado su más reciente noviazgo.

Si bien su nombre y su relación con Cibad Hernández no han dejado de estar en la mira desde hace semanas, todo parece indicar que el gran amor que siente por él puede contra eso y más, tal y como dejó demostrado con las palabras que le dedicó a su galán con motivo de su cumpleaños.

Por medio de una galería de fotos, que compartió en su cuenta de Instagram y que los muestra gozando su amor en San Francisco, la exvocalista del Grupo Límite dejó en claro lo mucho que ama a su actual pareja.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Mi vida cambió contigo, hoy te deseo una vida en la que nunca olvides cuanto te quiero y admiro, por la persona que eres y por TODOS los momentos, las risas y lo que compartimos juntos; que Dios te bendiga. ❤️”, publicó Alicia ante la algarabía de sus seguidores, quienes aman verla feliz.

Además de las fotos que ella compartió, él también hizo lo suyo y publicó un video de la visita que hicieron a los Universal Studios, en donde se les ve abrazados y llenándose de besos, con lo que demostraron que su amor es a prueba de todo.

Sigue leyendo: