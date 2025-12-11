Alicia Villarreal prepara nueva batalla legal contra su exesposo Cruz Martínez ¿ahora por qué?

La tensión en la vida personal y profesional de Alicia Villarreal continúa escalando, ya que durante su más reciente presentación, la cantante no solo pidió detener los ataques contra su hija Melenie, sino que también confirmó que se avecina un nuevo pleito legal para recuperar el porcentaje que le corresponde de las canciones que ella escribió.

“Son mis canciones y voy a recuperar mi porcentaje”, dijo Alicia Villarreal

De manera firme y directa, Alicia adelantó que tomará acciones legales para recuperar las regalías de los temas que ella compuso, pero cuyo beneficio económico, hasta ahora, favorece mayormente a su exesposo, el músico Cruz Martínez, quien produjo dichas canciones.

Este nuevo conflicto se suma a un historial de acusaciones previas que incluyen presunta violencia doméstica, robo de pertenencias y otros abusos.

Alicia pide frenar los ataques contra Melenie

En medio de la polémica por la nueva relación sentimental de su hija y las diferencias familiares expuestas recientemente, Villarreal pidió al público y a los medios dejar de atacar a Melenie.

“Les pido con todo mi cariño que me ayuden a que pare eso… duele en el alma y si son mamás me van a entender”, expresó con visible molestia y tristeza.



La cantante recalcó que, a pesar de su distanciamiento, sigue apoyando a su hija y comprende que aún está aprendiendo a manejar la vida pública.

“Nadie está mal”: comenta Alicia Villarreal

A diferencia de lo que muchos esperaban, Alicia se mostró comprensiva ante las fuertes declaraciones recientes de Melenie.

“No deja de ser una chamaca… nadie está mal, ni la mamá ni la hija”, dijo, reafirmando que la tensión emocional las ha mantenido “estresadas”, aunque Melenie ya no vive con ella.

La nueva batalla legal de Alicia Villarreal

Mientras intenta proteger a su hija del escrutinio público, Alicia Villarreal se prepara para un proceso legal que podría cambiar el rumbo de su carrera y sus finanzas.



El conflicto gira en torno a las regalías de las canciones que ella escribió, pero que, debido a acuerdos previos, estarían generando mayores ingresos a Cruz Martínez.

La intérprete fue contundente.



“Son mis canciones y voy a recuperar mi porcentaje por medio de la ley”.

Este nuevo capítulo promete levantar aún más polémica y marcar un punto de inflexión en la vida artística y personal de “La Güerita Consentida”.

