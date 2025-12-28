¿Qué beneficiarios del Seguro Social recibirán pagos de hasta $1,400 el 31 de diciembre?

Los últimos pagos de la Administración de la Seguridad Social (SSA) para los asegurados al Programa de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) están programados para enviarse esta semana.

El programa de la SSI es un beneficio que forma parte del Seguro Social que pueden solicitar los jubilados menores de 65 años, adultos mayores discapacitados o personas de la tercera edad de bajos ingreso o recursos.

Este pago durante la última semana de diciembre se estará distribuyendo el miércoles 31; sin embargo, esto no es un dinero adicional, sino un adelanto del pago correspondiente al mes de enero, ya que el día en que debería enviarse coincide con un feriado, por lo que la entidad adelanta el envío del cheque para no generar retraso en los cobros.

El monto que se asigna a estos beneficiarios va desde los $900 dólares para asegurados individuales y $1,400 dólares para los asegurados en conjunto, además de $400 dólares para aquellas personas que tienen a su cargo beneficiario del SSI.

