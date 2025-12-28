Sheinbaum confirma descarrilamiento de tren Transístmico en el estado mexicano de Oaxaca

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó el descarrilamiento del tren Transístmico, en el estado mexicano de Oaxaca, que forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

A través de un mensaje en sus redes sociales, la mandataria mexicana dijo que se mantiene atenta de los trabajos que realiza la Secretaría de Marina para atender la emergencia.

“Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), IMSS-Bienestar y el Gobierno del estado (de Oaxaca). Conforme tengamos más datos ampliaremos la información”, señaló Claudia Sheinbaum en su cuenta de X.

Fue a través de un comunicado que la Secretaría de Marina informó que se había registrado un “evento ferroviario” a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca, sobre la Línea Z.

“El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal”, señala el comunicado.

“Desde el primer momento, se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso , así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente”, informó SEMAR.

Por su parte el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, señaló que hasta el momento se reportaban 15 personas lesionadas.

“De manera preliminar se reportan 15 personas lesionadas, quienes fueron atendidas de forma inmediata, conforme a los protocolos de emergencia, y canalizadas para su valoración médica correspondiente”, señaló el gobernador.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) es un megaproyecto que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales.

