Pese a reuinión con Trump, Ucrania reporta “exitosos ataques” a refinerías rusas

Las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguraron el domingo haber alcanzado con un ataque con drones la refinería rusa Sirzan, en la región de Samara, donde se originó un incendio.

“Para reducir el potencial económico y militar del agresor ruso, miembros de las fuerzas de defensa ucranianas atacaron la refinería Sirzan, en la región de Samara en la Federación Rusa. Se registró un ataque con drones seguido de un incendio”, dijeron las Fuerzas Armadas en su cuenta de Facebook.

El mensaje resaltó que la refinería, con un capacidad de entre 7 y 8.9 millones de toneladas, participa en el suministro del ejército agresor ruso.

El ataque a la instalación provocó un incendio y los daños aún se están evaluando, según informó el Estado Mayor de Kiev en un comunicado.

En el mismo mensaje se informó de un ataque contra un depósito en la ocupada península de Crimea y de otro a un taller en la parte ocupada de Luhansk.

Misiles contra refinería de Novoshajtinsk

También reportó un “exitoso ataque” contra la refinería de petróleo de Novoshajtinsk, en la región rusa de Rostov, que limita por el oeste con Ucrania, con misiles de crucero de largo alcance Storm Shadow.

“Se registraron numerosas explosiones. Acertamos en el blanco. Se está determinando la dimensión del daño”, escribió el Estado mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas en su canal de Telegram.

En el breve comunicado, aseguró que la refinería de Novoshajtinsk es uno de los mayores proveedores de derivados de petróleo en el sur de Rusia y suministra al ejército ruso carburante diésel y queroseno para la aviación.

