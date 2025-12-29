Agentes de ICE fueron “atacados” con bolas de nieve en Nueva York

Un video que circula de forma masiva en redes sociales asegura mostrar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos siendo atacados con bolas de nieve por residentes de Nueva York. Las imágenes se han compartido miles de veces y generaron reacciones intensas entre usuarios.

La afirmación se difundió en plataformas como TikTok, X e Instagram, donde se indica que los protagonistas son neoyorquinos arrojando nieve a oficiales de ICE como respuesta a las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump durante su segundo mandato presidencial.

Entre quienes amplificaron el contenido se encuentra el músico Bill Madden, quien publicó el video en X acompañado de un mensaje celebratorio. “¡Guau! Que los neoyorquinos apedreen brutalmente a los nazis del ICE de Trump con bolas de nieve es jodidamente épico”, escribió Madden al final de su mensaje.

La publicación se volvió rápidamente viral, acumulando miles de “me gusta”, comentarios y republicaciones en pocas horas. Para muchos usuarios, las imágenes parecían confirmar un clima de rechazo abierto hacia las agencias federales encargadas de la aplicación de leyes migratorias en territorio estadounidense.

Sin embargo, un análisis detallado del material revela que el video no tiene relación con Nueva York ni con ICE. Las imágenes provienen en realidad de protestas ocurridas en Rusia en enero de 2021, cuando manifestantes lanzaron bolas de nieve contra la policía antidisturbios.

Un video reutilizado con subtítulos engañosos

De acuerdo con verificaciones independientes, los uniformes, vehículos y paisajes visibles en el clip coinciden con escenas grabadas durante manifestaciones contra el gobierno de Vladimir Putin tras el encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny en ese país.

Además, en la red social X varias de las publicaciones que atribuyen el video a Nueva York han sido marcadas con notas de la comunidad, señalando que el contenido fue grabado fuera de Estados Unidos y corresponde a un contexto político completamente distinto al que se describe.

Un informe previo de The Guardian documentó que en ciudades como Minneapolis y Chicago algunas personas arrojaron bolas de nieve a agentes federales durante enfrentamientos aislados, en respuesta a tácticas policiales consideradas agresivas por los transeúntes, según el medio británico.

No obstante, estos episodios no guardan relación alguna con el material viralizado, que fue grabado años antes y en otro continente. Aun así, el clima de polarización ha favorecido que muchos usuarios acepten como auténticas escenas que encajan con sus propias percepciones políticas.

En el primer año del segundo mandato de Trump, la Casa Blanca impulsó un plan de deportaciones masivas que elevó significativamente el número de arrestos y expulsiones de inmigrantes sin estatus legal, con la participación activa de ICE y la Patrulla Fronteriza.

Este endurecimiento de las políticas migratorias ha convertido a ICE en una de las agencias más controvertidas del país, con una sociedad profundamente dividida entre quienes respaldan las medidas y quienes las consideran violatorias de derechos humanos.

La sentencia: Falso. El video que supuestamente muestra a agentes de ICE atacados con bolas de nieve en Nueva York no corresponde a un hecho real y fue grabado durante protestas en Rusia en 2021, siendo reutilizado con subtítulos engañosos.