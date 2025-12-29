Beyoncé entró al club de multimillonarios de Forbes

El imperio de Beyoncé ha alcanzado una nueva cima. Según el más reciente reporte de Forbes, la intérprete de “Texas Hold ‘Em” entró oficialmente en la prestigiosa lista de multimillonarios del mundo, consolidando su estatus no solo como un icono cultural, sino como una de las figuras más poderosas en la industria de los negocios.

Si bien Beyoncé ha amasado una fortuna considerable durante décadas, su ascenso al estatus de multimillonaria (con una fortuna neta estimada que supera los $1,000 millones de dólares) se vio acelerado por el fenómeno global de su séptima gira en solitario.

Su Renaissance World Tour no solo rompió récords de asistencia, sino que generó ingresos brutos que inyectaron cientos de millones a su patrimonio personal.

Asimismo, el lanzamiento de su línea de cuidado capilar, Cécred, y su reciente incursión en el mundo de los licores de lujo con el whisky SirDavis, han diversificado sus fuentes de ingresos más allá de los escenarios.

El valor de sus grabaciones y sus derechos de publicación sigue aumentando, especialmente tras el impacto crítico de su proyecto de trilogía, que incluye el aclamado álbum Cowboy Carter.

Un legado que trasciende la música

Con este logro, Beyoncé se une a un grupo selecto de artistas que lograron cruzar la barrera de los diez dígitos, compartiendo espacio con figuras como Jay-Z, Taylor Swift y Rihanna. Sin embargo, lo que diferencia a la artista es su control total sobre su marca y su capacidad para dictar las reglas del mercado.

“No se trata solo del dinero; se trata de la propiedad”, ha mencionado la artista en diversas ocasiones.

Expertos financieros señalan que la entrada de Beyoncé a la lista de Forbes marca un momento de cambio en la economía del entretenimiento. Su éxito demuestra que el “star power” moderno se traduce en un ecosistema empresarial donde el artista es el dueño absoluto de su propiedad intelectual y sus empresas derivadas.

