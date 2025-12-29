Horóscopo: qué será de tu semana del 29 de diciembre al 3 de enero de 2026

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Se amigará con parte de la familia distanciada. Su pareja, posesiva pero cariñosa. Déjese querer pero ponga distancia cada tanto.

DINERO: Pretender presionar a personas con poder no es buena política. Arremeterá y eso es bueno pero mida sus fuerzas.

CLAVE DE LA SEMANA: Evite gastar demasiada energía si es poco el botín.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Se topa con algo o alguien que lo sacude. Decir “te quiero” a tiempo puede evitar que su relación se enfríe. Que nadie se entrometa.

DINERO: Será sano poner límites. Diferencias de opinión y modificaciones de último momento pondrán a prueba su paciencia.

CLAVE DE LA SEMANA: Hallará la salida al conflicto, necesita una estrategia.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Apertura en el amor con una potencia nueva. Buena compañía para pasear o compartir charlas profundas. Todas sus propuestas hallarán eco.

DINERO: Sagaz orador. Su facilidad para establecer un contacto directo con la gente será clave en su desarrollo.

CLAVE DE LA SEMANA: Problemas que requerirán respuestas inteligentes.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Para encontrar compañero o compañera es ahora o nunca, tome la iniciativa. Encuentros inesperados y prometedores. Frenará los celos.

DINERO: Pruebe caminos poco transitados y tendrá una grata sorpresa. Técnicas de última generación ayudan a pasar obstáculos.

CLAVE DE LA SEMANA: Nada de retroceder. Competir estimula su creatividad.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Sus relaciones amorosas seguirán siendo intensas y plenas. Un encanto especial lo vuelve irresistible. Pondrá a cada uno en su lugar.

DINERO: Querrá hacer cambios drásticos y quienes lo acompañan deberán adaptarse. Le costará tener en cuenta el tiempo del otro.

CLAVE DE LA SEMANA: Defienda su derecho a hacer lo que desea.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Mejoras familiares a costa de un exceso de responsabilidades. Algo aislado del mundo pero contento en su paraíso personal. Renovado ardor.

DINERO: Tenacidad y orden son sus dos caballitos de batalla en la crisis. Descubrirá cómo ahorrar tiempo y recursos.

CLAVE DE LA SEMANA: Todo depende del punto de vista ¡cambie el enfoque!

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: No le conviene buscar consuelo en brazos extraños. Una palabra de ternura hará la enorme diferencia entre la unión o el adiós. Replanteo.

DINERO: Expansión profesional asegurada. Haga valer su autoridad. Es mala política enemistarse con quienes deciden.

CLAVE DE LA SEMANA: Vaya con cautela y diga a tiempo lo que siente.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Dejará atrás aquello que lo ata. Sin tapujos, dejará surgir su pasión. Fusión con la pareja pero con el resto no llega a un acuerdo.

DINERO: Etapa ideal para alejarse de gente que le dificulta el trabajo. Trate de separar el afecto de los intereses.

CLAVE DE LA SEMANA: Si se impacienta resultará imposible acordar.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: La pareja será su faro en plena tormenta aunque habrá roces. Bien predispuesto, verá con buenos ojos a quien le fue indiferente hasta hoy.

DINERO: Se tomará la tarea de aprender cosas nuevas. Los conocimientos que adquiera serán un capital para el futuro.

CLAVE DE LA SEMANA: Decídase a invertir, sobre todo si es para perfeccionarse.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: A no preocuparse por nada. Si hasta hoy huyó del amor lo atraparán en breve para su eterna alegría. Desplegará su seducción natural.

DINERO: Progreso sostenido. Quien llame a su puerta no será un acreedor sino un mensajero con excelentes noticias.

CLAVE DE LA SEMANA: Cuide su salud sentimental… la material marcha sola.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Una situación llega al límite y usted reacciona con enojo. Decidido a defender sus sentimientos. Que su postura quede muy en claro.

DINERO: Manténgase a distancia de gente complicada. Si no presta atención pueden involucrarlo en un mal negocio.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Trató mal a quien no lo merecía? Pídale perdón ahora.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Estará más sensible que nunca. No tendrá tanto valor lo que haga en sí, sino el estar en buena compañía. Vaivenes en la atracción física.

DINERO: La realidad financiera avanza pero despacio. Es que las oportunidades del presente precisan madurar.

CLAVE DE LA SEMANA: Imite a los que admira no a los que teme.

Por Kirón