Kate Winslet habla de sus primeras experiencias íntimas con mujeres: “Era una etapa de curiosidad”

En una reveladora entrevista para el podcast Team Deakins, la aclamada actriz Kate Winslet compartió aspectos personales de su adolescencia, vinculándolos con su desarrollo artístico y su lucha contra los estándares irreales de belleza.

Winslet reveló que sus primeras experiencias íntimas durante la adolescencia incluyeron tanto a chicas como a chicos, en un contexto de curiosidad y exploración personal.

Aclaró que no respondían a una orientación sexual definida, sino a una etapa de descubrimiento. Estas vivencias, marcadas por la intensidad emocional y la vulnerabilidad, fueron determinantes para su debut cinematográfico en ‘Criaturas celestiales’ (1994), donde interpretó una relación obsesiva.

“Había algo en la conexión tan intensa que tenían esas dos mujeres que yo comprendía profundamente”, explicó.

El impacto del escrutinio público

La actriz también abordó el duro escrutinio mediático sobre su cuerpo, que comenzó en su juventud en Reino Unido. Recordó haber sido objeto de burlas y apodos como “grasa” (blubber), y que una profesora le sugirió que solo conseguiría papeles de “chica gorda”.

Entre los 15 y 19 años, adoptó prácticas alimenticias “realmente poco saludables” debido a esta presión.

El éxito global de ‘Titanic’ (1997) intensificó esta mirada crítica. Winslet denunció la manipulación digital de sus imágenes en revistas para ajustarlas a cánones irreales: “No me parezco a eso… esas imágenes editadas nunca deberían ser tomadas como ejemplo por las jóvenes”. Este escrutinio llegó a afectar incluso a su familia durante su separación del director Sam Mendes.

Frente a estas adversidades, la ganadora del Oscar encontró apoyo en gestos cotidianos de su círculo íntimo, como compartir una comida, lo que le ayudó a sobrellevar los momentos difíciles.

En el ámbito profesional, denunció la persistencia del sexismo en los rodajes, señalando comentarios condescendientes que rara vez se dirigen a sus colegas hombres.

