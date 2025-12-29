Madre de Utah es buscada por presunto secuestro internacional de sus cuatro hijos

Elleshia Anne Seymour, de 35 años, es buscada por las autoridades estadounidenses tras presuntamente sacar del país a sus cuatro hijos menores de edad sin consentimiento de los padres ni aval judicial. Imágenes de vigilancia la muestran abordando un vuelo internacional con destino a Croacia desde el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City el pasado 30 de noviembre, con escala en Ámsterdam.

Según informaron medios locales, Seymour compartía la custodia parcial de los niños con sus dos exmaridos. La alerta se activó cuando la mujer no se presentó a su trabajo y dejó de responder mensajes, lo que llevó a las autoridades a realizar una verificación de bienestar en su residencia el 2 de diciembre.

Mensajes y hallazgos inquietantes

Ese mismo día, Seymour habría dejado un mensaje de voz a uno de los padres informando que se encontraba en Francia y que planeaba establecerse en Europa de forma permanente. De acuerdo con el testimonio del padre, la mujer expresó creencias religiosas sobre un inminente “fin de los tiempos”.

En la vivienda se encontraron notas y listas que, según la investigación, sugerían una salida planificada del país, incluyendo instrucciones para destruir documentos y deshacerse de dispositivos electrónicos. Las autoridades también investigan la presunta falsificación de documentos de viaje para los menores.

Orden de arresto y cargos criminales

El Departamento de Seguridad Pública de Utah emitió el 10 de diciembre una alerta por desaparición y peligro, identificando a Seymour como sospechosa de interferencia de custodia. Posteriormente, fue acusada de cuatro cargos por este delito, considerado grave de tercer grado, y se emitió una orden de arresto sin derecho a fianza, además de una orden de protección temporal de emergencia.

El FBI colabora con las autoridades estatales, mientras se evalúa la posibilidad de elevar el caso a nivel federal para solicitar apoyo de Interpol.

Padres buscan el retorno de los menores

Los niños, cuyas edades oscilan entre los 3 y 11 años, fueron identificados como Landon Hal Seymour, Levi Parker Seymour, Hazel Rae Seymour y Jacob Kurt Brady. Kendall Seymour, padre de tres de los menores, inició una campaña de recaudación de fondos para cubrir los costos de viaje a Europa y facilitar el regreso de los niños en cuanto sean localizados.

El padre ha señalado que su prioridad es minimizar el impacto emocional en los menores y garantizar su seguridad. Expertos legales consultados indican que, de confirmarse los cargos, Seymour podría perder la custodia y enfrentar severas consecuencias legales, aunque el proceso dependerá de su localización y estado mental evaluado por la justicia.

